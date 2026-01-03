Aterriza en Mallorca una ONG que acompaña a niños enfermos solos en los hospitales: "Les damos amor, consuelo y achuchones mientras están ingresados"

No todos los niños que ingresan en un hospital están acompañados de sus padres. Algunos están solos, ya sea porque nadie puede quedarse a su lado o porque tienen una situación familiar o social compleja. Para atender esa realidad, muchas veces invisible, la ONG Mamás en Acción comienza a trabajar a partir de este mes de enero en Son Espases, donde los voluntarios atenderán a menores hospitalizados que están solos. El próximo 15 de enero se presentarán en una rueda de prensa en el hospital de referencia, donde trabajarán a partir de ahora con el objetivo de acompañarles todo el tiempo que pasen ingresados.

La ONG nació en 2013 en Valencia y se dedica a atender una situación más frecuente de lo que parece. Los voluntarios acompañan desde bebés recién nacidos, que necesitan contacto piel con piel o ayuda para alimentarse, hasta adolescentes con depresiones profundas o intentos de suicidio. "A veces el acompañamiento es estar en silencio, otras es esperar fuera de un quirófano o simplemente dormir a su lado", resume su fundadora, Majo Gimeno. Otras veces consiste en charlar con el menor, jugar o incluso enseñarle a succionar en las primeras horas de vida. En algunos casos, llegan a acompañar a los niños en el final de su vida para evitar que fallezcan solos. "Les damos amor, consuelo, apoyo y achuchones mientras están ingresados", añade Gimeno.

Majo Gimeno, de Mamás en Acción, abraza a un menor que está solo ingresado en el hospital. / Mamás en Acción

Mamás en Acción trabaja con tres perfiles concretos de menores. El primero es el de niños víctimas de maltrato, que cuando ingresan quedan aislados tras activarse los protocolos de protección y no pueden recibir visitas de su entorno. El segundo son los menores cuyos padres deben elegir entre quedarse en el hospital con ellos o mantener su trabajo y cuidar de otros hijos, especialmente frecuente en contextos de precariedad. El tercer grupo son los niños tutelados por la administración, que viven en centros donde no siempre hay recursos suficientes para garantizar su acompañamiento durante un ingreso hospitalario.

Entre los voluntarios hay personas de todo tipo. Mujeres y hombres, jubilados y estudiantes, padres y madres: "Todo el mundo puede ayudar. El único compromiso que pedimos es realizar un acompañamiento por trimestre, adaptado a la disponibilidad de cada uno", comenta Gimeno. Así, consiguen que los niños estén acompañados las 24 horas, con turnos de día y de noche. El objetivo ahora es crear una red estable de voluntariado en Mallorca. La entidad calcula que hay ya cerca de 60 personas interesadas en la isla, aunque el número definitivo se concretará después de la presentación y la breve formación que reciben los voluntarios al empezar, y animan a cualquier interesado a que colabore: "No hace falta ser mamá para unirse a este equipo solidario. La reacción de cariño que tienen los niños es maravillosa", aseguran.

Responsables de Mamás en Acción con representantes de la conselleria de Salud y Son Espases el día de la firma del convenio. / DM

La llegada a Mallorca de esta ONG es fruto de un trabajo previo con Son Espases y el Govern, que lleva tiempo detectando estos perfiles. Después de varias reuniones, se validó que la labor de Mamás en Acción tenía sentido en Baleares, y en noviembre firmaron un convenio para empezar a trabajar en el hospital de referencia, donde hay más menores en esta situación, aunque no descartan expandirse a otros centros hospitalarios si fuera necesario. Está comprobado científicamente que los niños que acompañan estos voluntarios se recuperan mejor y que los menores víctimas de maltrato no desarrollan patrones agresivos asociados con las agresiones que han recibido.