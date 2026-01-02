Aviso del Govern: convertir salones en habitaciones para alquilar es ilegal

La colaboración del Govern y del Colegio de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares para combatir los fraudes que se comenten en el mercado inmobiliario de las islas va a incorporar una campaña informativa sobre los casos más habituales que se registran en el archipiélago con el fin de que los ciudadanos puedan detectar y denunciar también aquellas situaciones irregulares que se les puedan plantear.

El director general de Vivienda, José Francisco Reynés, y el presidente del citado organismo colegial, José Miguel Artieda, señalan como ejemplo el caso de las infraviviendas (pisos que no reúnen los requisitos mínimos de habitabilidad, como tener menos de 30 metros cuadrados de superficie).

Reynés añade otro caso que se está extendiendo en las islas y destaca su ilegalidad: la transformación de zonas comunes de la casa, como el salón comedor, para convertirlas en un dormitorio más para alquilar.

A su vez, Artieda apunta como otro caso muy común la comercialización de un inmueble sin el necesario certificado de eficiencia energética.

Desde el sector inmobiliario se ha venido denunciando igualmente el fuerte crecimiento que se está registrando del alquiler temporal (menos de un año) como una vía de los propietarios para no sufrir casos de inquilinos morosos a los que no poder desahuciar, pero con la advertencia de que si el que alquila en inmueble puede demostrar que es un residente, puede negarse a abandonar la casa transcurrido ese año y reclamar un contrato de alquiler estable.

Los anuncios que se publicasn en plataformas en ocasiones incorporan irregularidades. / B. Ramón

Las infraviviendas

Pero uno de los casos que se está convirtiendo en habitual en las plataformas digitales que comercializan inmuebles para alquilar es la aparición de anuncios ofreciendo pisos por unas dimensiones inferiores a los 30 metros cuadrados, lo que las convierte en infraviviendas y su comercialización en ilegal.

Basta entrar en algunas de las más conocidas páginas web dedicadas a esta actividad para encontrarse con este tipo de producto, y en algunos casos con precios más que notables.

Un ejemplo de ello es el «apartamento coqueto» que se ofrece por 1.200 euros mensuales en la calle Puresa, con el problema de que en el anuncio se hacen constar unas dimensiones de 29 metros cuadrados, por debajo del mínimo exigido.

Algo parecido sucede con un estudio, también calificado como «coqueto» (adjetivo que parece ser habitual cuando se trata de un inmueble pequeño), con el aviso de que el salón y el dormitorio son la misma estancia, situado en la zona del Molinar y que se alquila por 950 euros al mes pese a informar de que sus dimensiones son de 28 metros cuadrados.

La lista se amplía con un «encantador estudio», que está «ubicado estratégicamente en planta baja», situado en Ciudad Jardín y que se comercializa por 1.190 euros mensuales con la advertencia de que hay que pagar la renta de un año por adelantado. El problema son de nuevo sus dimensiones: 25 metros cuadrados.

Precios muy altos

Como se ha indicado, pese a las exiguas dimensiones que se anuncian, los precios en ocasiones distan mucho de serlo y entran en el mercado de alto nivel.

«Ubicado en una de las zonas más emblemáticas de Palma, este encantador estudio se encuentra en el corazón del casco histórico, con una ubicación inmejorable», en referencia a la calle Sant Nicolau, según reza un anuncio. La clave está en que se trata de una propiedad de 25 metros cuadrados que se alquila por 2.500 euros mensuales. Cien euros por cada metro.