La tasa de gripe baja en Baleares en la semana de Navidad pero sube la de neumonías, bronquitis e infecciones respiratorias agudas graves
La tasa de gripe se sitúa en 81 casos por cada 100.000 habitantes en las islas
La tasa de gripe en Baleares ha bajado durante la semana de Navidad -entre el 22 y el 28 de diciembre- y se sitúa en 81,1 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 88,9 casos de la semana previa.
Según datos del Servicio de Salud de Baleares, la tasa de infecciones respiratorias agudas (IRA) de toda la población es de 502,9 casos por cada 100.000 habitantes, superior a los 487,2 casos de la semana anterior.
En el caso de las personas mayores de 60 años la subida de la tasa de IRA es más intensa, pasando de 399,9 casos a los 514,7 casos de la semana 52 del año.
Covid e infecciones respiratorias
Las infecciones por Covid-19 se sitúan en 1,8 casos por cada 100.000 habitantes, parecida al 2 de la semana previa, y en 2,2 en la población mayor de 60 años. Mientras que las infecciones por bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años se sitúan en 477,6 casos, un 28 por ciento más que en la semana previa.
Igualmente, en el caso de las neumonías en toda la población, la tasa es de 19,1 casos por cada 100.000 habitantes, un 31 por ciento más que los datos de la semana anterior.
En cuanto a la situación epidemiológica en hospitales, la tasa de hospitalización por infección respiratoria aguda grave (IRAG) es de 22,6 casos por cada 100.000 habitante, superior a la tasa de la semana pasada de 18,1 casos.
- La justicia obliga por primera vez en Baleares a pagar las horas de ferry a un camionero
- Pau García, emigrante mallorquín: «Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en Mallorca»
- Cerca de 2.200 jóvenes de Mallorca se disputan las 260 plazas de la tercera edición del programa 'Joves a la neu'
- Dos de cada tres hogares de Baleares renuncian al Ingreso Mínimo Vital pese a tener derecho a la ayuda
- Ordenan repetir un juicio en Palma porque el juez no aceptó un retraso de cuatro minutos
- El Tribunal Supremo beneficia a los dueños de viviendas en alquiler cuando las vendan
- Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferry de los camioneros las pagarán los consumidores
- Urbanismo ilegal en Mallorca: “Hay una sensación de impunidad entre los propietarios de obras ilegales”