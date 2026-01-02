Llega una masa de aire frío ártico a Mallorca: la Aemet avisa de la primera nevada del año en la Serra de Tramuntana
El cambio de tiempo en Mallorca, previsto para el inicio de 2026, podría traer nevadas a partir del lunes 5 de enero, coincidiendo con la llegada de los Reyes Magos
Mallorca encara un cambio de tiempo en pleno arranque del año. Tras unos días relativamente estables, la llegada de una masa de aire muy frío a partir del lunes 5 de enero, día de la llegada de los Reyes Magos, podría dejar la primera nevada de 2026 en la isla, sobre todo en zonas altas de la Serra de Tramuntana, según la previsión y avisos difundidos por la Aemet en Baleares.
¿Cuándo llega el frío y a qué altura podría nevar?
La previsión apunta a que el episodio invernal se notará con más claridad el lunes 5, cuando la cota de nieve podría bajar por la tarde o noche hasta alrededor de los 800 metros y lluvias que podrían afectar al desarrollo de las cabalgatas de Reyes.
La Aemet insiste en que aún es pronto para concretar con exactitud esa cota, que puede variar según la intensidad de la precipitación.
Antes, un fin de semana más suave… y luego giro al norte
Según la evolución prevista, el fin de semana vendrá marcado por más nubosidad y un ambiente algo más templado por la influencia de la borrasca Francis, antes de que el viento role a norte y nordeste y llegue el aire más frío.
En la práctica, el cambio se traducirá en:
- Domingo 4: más inestabilidad, con precipitaciones y descenso de temperaturas, además de viento de N/NE con rachas más intensas.
- Lunes 5: ambiente más frío, chubascos ocasionales y posibles nevadas en cotas altas.
En Palma, la tendencia también marca bajada térmica a inicios de la semana de Reyes.
Dónde hay más opciones de ver nieve en Mallorca
Si finalmente cuaja, la nieve se concentraría en las cumbres más altas de la Tramuntana, donde es más fácil que la precipitación caiga en forma de nieve cuando la cota ronda los 800 metros.
La última vez que nevó en Mallorca fue el pasado mes de diciembre, cuando las cimas más altas de la Serra quedaron cubiertas de blanco.
