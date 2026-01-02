La llegada de turistas internacionales a Baleares se incrementa un 5,8% en noviembre y el gasto crece un 7%

Baleares recibió un total de 232.229 turistas internacionales en noviembre, lo que supone una subida del 5,7% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 330,9 millones de euros, un 7% más.

Así se desprende de los últimos datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó las islas gastó al día 175 euros en noviembre, un 18,3% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 8,1 días en Baleares. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.425 euros, un 1,1% más que en noviembre del año anterior.

En lo que va de año hasta noviembre, Baleares ha recibido 15,5 millones de turistas, lo que supone un 2,5% más que en los mismos meses de 2024, y han dejado un gasto en la región de 20,800 millones de euros (+5,1%).

Datos nacionales

En el conjunto del país, llegaron 91,5 millones de turistas internacionales en los 11 primeros meses del año, lo que supone un 3,4% más que el mismo periodo del año anterior.

Se trata de la cifra registrada más elevada de la serie Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).

Solo en el mes de noviembre, 5,8 millones de turistas internacionales visitaron España, un 2,1% más que en el mismo mes de 2024.

Reino Unido fue el principal país de residencia, con algo más de un millón de turistas y un aumento del 4,7% respecto a noviembre de 2024. De Francia llegaron 695.770 turistas (un 7,4% menos) y de Alemania 667.931 turistas (un 2,7% más).

Los principales países emisores en los 11 primeros meses fueron Reino Unido (con cerca de 18,2 millones y un aumento del 3,9%), Francia (con casi 12,1 millones y una bajada del 0,5%) y Alemania (con más de 11,4 millones, un 0,9% más).

El número de turistas que utilizaron alojamiento de mercado como modo principal aumentó un 4,4% en tasa anual. Dentro de este tipo, el alojamiento hotelero creció un 6,1% mientras que la vivienda en alquiler descendió un 1,9%. El alojamiento de no mercado descendió un 5,6%.

La duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 2,7 millones y una disminución anual del 1,3%. El número de visitantes se incrementó un 1,6% entre los que no pernoctan (excursionistas), mientras que descendió un 10,4% entre los turistas con mayor duración (más de 15 noches).

Más de 4,5 millones de turistas viajaron sin paquete turístico en noviembre, un 1,1% más. Con paquete turístico llegaron casi 1,3 millones, un 5,7% más.

En el acumulado entre enero y noviembre de 2025 las comunidades que más turistas recibieron fueron Cataluña (19,1 millones y un aumento del 1% respecto al mismo período de 2024), Baleares (15,5 millones y un incremento del 2,6%) y Canarias (14,2 millones, un 3,4% más).

Por otro lado, el gasto total de los turistas internacionales que visitaron España alcanzó los 126.707 millones de euros durante los 11 primeros meses de 2025, lo que supone un aumento del 6,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

En este periodo, las comunidades autónomas con mayor gasto acumulado fueron Cataluña (18,5% del total), Canarias (17,5%) y Baleares (16,4%).