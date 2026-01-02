El Ministerio de Hacienda respalda la estrategia financiera de Baleares y aprueba su Plan de Endeudamiento 2026-2028

El Ministerio de Hacienda ha dado luz verde al Plan Plurianual de Endeudamiento 2026-2028 de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, un paso clave que valida la estrategia financiera del Govern y abre la puerta a un modelo de financiación más flexible, eficiente y autónomo.

La aprobación del plan autoriza a Balears a combinar, entre 2026 y 2028, la financiación a través de los mercados con los mecanismos del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas (FFCA), lo que permitirá adaptar la estrategia de endeudamiento a las condiciones económicas de cada momento y optimizar el coste de la deuda.

El nuevo plan se enmarca en la hoja de ruta iniciada tras la incorporación de la comunidad, el pasado 28 de julio, al compartimento de Facilidad Financiera, un paso decisivo, según el Govern, para dejar atrás los mecanismos extraordinarios del Estado y avanzar hacia una mayor autonomía financiera.

En los últimos tres años, Balears han reducido su volumen de deuda en más de 500 millones de euros, una mejora que ha consolidado los indicadores de sostenibilidad y ha permitido cumplir todos los requisitos exigidos para acceder a la Facilidad Financiera: contar con una calificación crediticia en grado de inversión (A- con perspectiva positiva), mantener una ratio deuda/PIB inferior al 19,5 %, registrar equilibrio o superávit presupuestario y respetar los plazos legales de pago.

El Plan Plurianual de Endeudamiento plantea un retorno progresivo a los mercados. Para 2026, la previsión es de 827,05 millones de euros —un 40% a través de la Facilidad Financiera y un 60% mediante mercados—, con una transición que culminará en 2028, cuando el 100% de la financiación, estimada en 1.164,2 millones, procederá del mercado.

“Este plan nos permite reducir progresivamente la dependencia del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas, disminuir el coste de la deuda y reforzar la autonomía financiera de Balear, con el objetivo claro de alcanzar en 2028 una financiación 100 % de mercado. Todo ello se hace con prudencia, estabilidad presupuestaria y con una única prioridad: que cada decisión financiera revierta en el bienestar de la ciudadanía”, destacó el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.