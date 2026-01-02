Andrés Ferrer asciende a director insular de Cultura de Mallorca tras la salida de Ginard a Turismo

Andrés Ferrer sustituirá a Guillem Ginard en la dirección insular de Cultura. El actual jefe de gabinete de la consellera del ramo Antonia Roca ocupará el cargo de Ginard, desde el miércoles nuevo conseller de Turismo. Ferrer no cambia de departamento y asciende a un alto cargo tras la cascada de movimientos que se han producido en el Consell de Mallorca esta última semana.

El nombramiento de Ferrer como nuevo director insular de Cultura se ha hecho oficial este miércoles con su publicación en el Bulletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Todavía no se ha anunciado quien le sustituirá al frente del gabinete de la consellera Roca.

Un hombre de partido

Ferrer asumió la secretaría general del PP durante la presidencia interina de Miquel Vidal en el partido en 2015, pero fue cesado por el propio Vidal tan solo un año después.