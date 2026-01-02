Andrés Ferrer asciende a director insular de Cultura de Mallorca tras la salida de Ginard a Turismo
Ferrer, quien fue secretario general del PP y líder de las Nuevas Generaciones, asume el cargo sin que se haya anunciado aún quién le sustituirá en al frente del gabinete de la consellera Antonia Roca
Andrés Ferrer sustituirá a Guillem Ginard en la dirección insular de Cultura. El actual jefe de gabinete de la consellera del ramo Antonia Roca ocupará el cargo de Ginard, desde el miércoles nuevo conseller de Turismo. Ferrer no cambia de departamento y asciende a un alto cargo tras la cascada de movimientos que se han producido en el Consell de Mallorca esta última semana.
El nombramiento de Ferrer como nuevo director insular de Cultura se ha hecho oficial este miércoles con su publicación en el Bulletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Todavía no se ha anunciado quien le sustituirá al frente del gabinete de la consellera Roca.
Un hombre de partido
Ferrer asumió la secretaría general del PP durante la presidencia interina de Miquel Vidal en el partido en 2015, pero fue cesado por el propio Vidal tan solo un año después.
El nuevo director insular de Cultura, además, estuvo al frente de sección juvenil del partido, las llamadas Nuevas Generaciones del PP. Ferrer acabó dimitiendo de su cargo en 2017 denunciando "presiones" de la dirección de Biel Company a los más jóvenes del partido. Según Ferrer, el partido pretendía "imponer" el nombre de la persona que iba a relevarle al frente de la organización juvenil.
