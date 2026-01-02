La Agencia Tributaria devuelve 293,4 millones de la campaña de renta en Baleares

La Agencia Tributaria había devuelto en Baleares 293,4 millones de euros de la campaña de la renta de 2024 a 352.800 contribuyentes hasta el pasado 30 de diciembre, lo que supone que había abonado el 94,5 % de los importes solicitados al 97 % de las devoluciones reclamadas.

Según ha informado este viernes la Agencia en un comunicado, en la campaña de la renta del año pasado se presentaron en el país 24,72 millones de declaraciones, un 2,4 % más que el año anterior, de las cuales un 65 %, 16 millones, con resultado a devolver, un 1,73 % menos que en la campaña anterior.

En el caso de Baleares, fueron presentadas 659.295 declaraciones de la renta, que son un 4 % más que en la campaña de 2023.

De acuerdo con estos datos, la Agencia Tributaria devolvió al cierre del año 13.094 millones de la campaña de renta a 15,6 millones de personas.

Además, la entidad recibió 6,99 millones de declaraciones a ingresar, un 12,04 % más, por 20.797,4 millones de euros, un 23,38 % más.

El 87,4 % de los contribuyentes en el país presentaron su declaración por internet (Navegación Renta Web), 21.614,3 millones, lo que supone un 3,58 % más que en la campaña anterior.

Del total de declaraciones, más de 2.920.000 se han presentado por "los cauces más ágiles sin desplazamiento" (la nueva modalidad "Renta Directa", la aplicación móvil y el plan telefónico "Le Llamamos"), mientras que la asistencia telefónica y la presencial suman 2.062.000 declaraciones, detallan las mismas fuentes.

Además, se han presentado más de 47.000 declaraciones rectificativas tras recibir avisos preventivos, evitando así posteriores comprobaciones, generación de intereses y eventuales sanciones.