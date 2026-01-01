Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guillem GinardGripe en BalearesTerraza es BaluardSucesos en MallorcaHorario supermercados
instagramlinkedin

Nuevo palo al alquiler turístico ilegal en Ibiza: multazo de 417.000 euros al propietario de una casa en es Viver

El Ayuntamiento de Ibiza detectó el uso fraudulento de la vivienda en 2024

Imagen de archivo de una inspección de alquileres turísticos en Ibiza

Imagen de archivo de una inspección de alquileres turísticos en Ibiza / Ayuntamiento de Ibiza

Laura M. Expósito

Ibiza

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado este martes el inicio de un expediente sancionador contra el propietario de una vivienda del municipio que fue detectada por los servicios de inspección municipales ejerciendo una actividad de alquiler turístico sin licencia. El dueño del piso, ubicado en la zona de es Viver, tendrá que pagar una multa de 417.000 euros.

Según han informado desde el Consistorio, el motivo es una infracción grave, al destinar el inmueble a un uso contrario al definido por la ordenación urbanística del municipio. Esta sanción, que se ejecuta por la vía urbanística, es independiente de otras que pudieran imponer otras administraciones por desarrollar una actividad turística sin licencia, y se considera grave, lo que supone que la sanción propuesta asciende al 75% del valor de mercado de la vivienda.

La normativa aplicable viene definida en la Ley 12/2017 de 29 de diciembre de Urbanismo en las Illes Balears, así como la revisión del plan General de Ordenación Urbana de Ibiza y el decreto 1/2024 del 5 de enero por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento sancionador de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

El alquiler turístico está prohibido en Ibiza

El alquiler turístico está prohibido en Ibiza / Ayuntamiento de Ibiza

"Tenemos un problema muy grave de acceso a la vivienda"

El alcalde, Rafael Triguero, ha afirmado que el Ayuntamiento "va a ser implacable en su lucha contra el intrusismo en todos los ámbitos, y especialmente en el de la vivienda turística" y ha añadido: "Tenemos un problema muy grave de acceso a la vivienda, y aún seguimos encontrándonos viviendas destinándose a un uso distinto del para el que fueron construidas. Este expediente se inició en 2024, y aún tenemos pendiente ejecutar nuevos expedientes sancionadores, así que el ciudadano puede ver que seguimos trabajando, las inspecciones funcionan y el que piense que puede venir a la ciudad de Ibiza a incumplir la ley, se equivoca. Seremos muy firmes con esto y pronto anunciaremos nuevas sanciones.”

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La justicia obliga por primera vez en Baleares a pagar las horas de ferry a un camionero
  2. Pau García, emigrante mallorquín: «Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en Mallorca»
  3. Cerca de 2.200 jóvenes de Mallorca se disputan las 260 plazas de la tercera edición del programa 'Joves a la neu'
  4. Dos de cada tres hogares de Baleares renuncian al Ingreso Mínimo Vital pese a tener derecho a la ayuda
  5. Ordenan repetir un juicio en Palma porque el juez no aceptó un retraso de cuatro minutos
  6. El Tribunal Supremo beneficia a los dueños de viviendas en alquiler cuando las vendan
  7. Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferry de los camioneros las pagarán los consumidores
  8. Urbanismo ilegal en Mallorca: “Hay una sensación de impunidad entre los propietarios de obras ilegales”

El motivo por el que muchos estancos en Mallorca se heredan de padres a hijos

El motivo por el que muchos estancos en Mallorca se heredan de padres a hijos

Nuevo palo al alquiler turístico ilegal en Ibiza: multazo de 417.000 euros al propietario de una casa en es Viver

Nuevo palo al alquiler turístico ilegal en Ibiza: multazo de 417.000 euros al propietario de una casa en es Viver

La Festa de l'Estendard abarrota la plaza de Cort y el alcalde aprovecha para hacer una llamada al civismo: "Ni el Ayuntamiento ni Emaya lo podemos hacer todo"

La Festa de l'Estendard abarrota la plaza de Cort y el alcalde aprovecha para hacer una llamada al civismo: "Ni el Ayuntamiento ni Emaya lo podemos hacer todo"

Forbes elige al mejor colegio de Mallorca de 2025

Forbes elige al mejor colegio de Mallorca de 2025

El ministro Oscar Puente pone en evidencia al PSIB y autoriza el alquiler de barcos privados en las islas

El ministro Oscar Puente pone en evidencia al PSIB y autoriza el alquiler de barcos privados en las islas

Horario de los supermercados de Mallorca en Nochevieja y Año Nuevo: qué abre y qué cierra

Horario de los supermercados de Mallorca en Nochevieja y Año Nuevo: qué abre y qué cierra

Guillem Ginard, nombrado conseller de Turismo de Mallorca: "Queremos poner a los residentes en el centro de la acción turística"

Guillem Ginard, nombrado conseller de Turismo de Mallorca: "Queremos poner a los residentes en el centro de la acción turística"

Los 5 cambios para los autónomos que entran en vigor en 2026 y afectan a su bolsillo

Los 5 cambios para los autónomos que entran en vigor en 2026 y afectan a su bolsillo
Tracking Pixel Contents