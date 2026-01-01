Nuevo palo al alquiler turístico ilegal en Ibiza: multazo de 417.000 euros al propietario de una casa en es Viver

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado este martes el inicio de un expediente sancionador contra el propietario de una vivienda del municipio que fue detectada por los servicios de inspección municipales ejerciendo una actividad de alquiler turístico sin licencia. El dueño del piso, ubicado en la zona de es Viver, tendrá que pagar una multa de 417.000 euros.

Según han informado desde el Consistorio, el motivo es una infracción grave, al destinar el inmueble a un uso contrario al definido por la ordenación urbanística del municipio. Esta sanción, que se ejecuta por la vía urbanística, es independiente de otras que pudieran imponer otras administraciones por desarrollar una actividad turística sin licencia, y se considera grave, lo que supone que la sanción propuesta asciende al 75% del valor de mercado de la vivienda.

La normativa aplicable viene definida en la Ley 12/2017 de 29 de diciembre de Urbanismo en las Illes Balears, así como la revisión del plan General de Ordenación Urbana de Ibiza y el decreto 1/2024 del 5 de enero por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento sancionador de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

El alquiler turístico está prohibido en Ibiza / Ayuntamiento de Ibiza

"Tenemos un problema muy grave de acceso a la vivienda"

El alcalde, Rafael Triguero, ha afirmado que el Ayuntamiento "va a ser implacable en su lucha contra el intrusismo en todos los ámbitos, y especialmente en el de la vivienda turística" y ha añadido: "Tenemos un problema muy grave de acceso a la vivienda, y aún seguimos encontrándonos viviendas destinándose a un uso distinto del para el que fueron construidas. Este expediente se inició en 2024, y aún tenemos pendiente ejecutar nuevos expedientes sancionadores, así que el ciudadano puede ver que seguimos trabajando, las inspecciones funcionan y el que piense que puede venir a la ciudad de Ibiza a incumplir la ley, se equivoca. Seremos muy firmes con esto y pronto anunciaremos nuevas sanciones.”