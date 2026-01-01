Una niña llamada Olivia, primer bebé nacido en Baleares en 2026
EFE
El primer bebé de 2026 en Baleares es una niña llamada Olivia Sánchez Salazar que ha nacido en el Hospital Universitario Son Espases de Palma a las 00.50 horas de este jueves.
Como han informado desde el área de Salud, el primer recién nacido en Baleares ha pesado 2.580 gramos y es hija de padres colombianos.
En cuanto a los hospitales del grupo Quirónsalud en Baleares, el primer parto se ha registrado en la Clínica Rotger de Palma a las 5.18 horas y ha nacido un niño, han informado desde la organización privada.
Marwa Udari Checa es la primera bebé nacida en Ibiza y en las Pitiusas este nuevo año, tras venir al mundo a las 5.53 horas en el Hospital Can Misses, ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera.
La niña ha pesado 3.200 gramos y el parto ha sido normal, han añadido desde Salud. El alumbramiento ha sido atendido por la matrona Judith Català y tanto la madre como la bebé se encuentran en buen estado de salud.
El nacimiento registrado en Can Misses ha sido el segundo de Baleares en 2026 y ha empatado en hora con el primero del Hospital de Manacor, en Mallorca, donde a las 5.53 horas ha nacido Liam Ismael Espínola Ortiz.
Por el momento, no se han registrado nacimientos en el Hospital de Formentera, ni en el Mateu Orfila de Menorca ni en el hospital Son Llàtzer, en Mallorca.
- La justicia obliga por primera vez en Baleares a pagar las horas de ferry a un camionero
- Pau García, emigrante mallorquín: «Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en Mallorca»
- Cerca de 2.200 jóvenes de Mallorca se disputan las 260 plazas de la tercera edición del programa 'Joves a la neu'
- Dos de cada tres hogares de Baleares renuncian al Ingreso Mínimo Vital pese a tener derecho a la ayuda
- Ordenan repetir un juicio en Palma porque el juez no aceptó un retraso de cuatro minutos
- El Tribunal Supremo beneficia a los dueños de viviendas en alquiler cuando las vendan
- Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferry de los camioneros las pagarán los consumidores
- Urbanismo ilegal en Mallorca: “Hay una sensación de impunidad entre los propietarios de obras ilegales”