Una niña llamada Olivia, primer bebé nacido en Baleares en 2026

Olivia Sánchez Salazar, primera bebé de Baleares, con sus padres en el Hospital Son Espases /

Olivia Sánchez Salazar, primera bebé de Baleares, con sus padres en el Hospital Son Espases / / Asef

EFE

El primer bebé de 2026 en Baleares es una niña llamada Olivia Sánchez Salazar que ha nacido en el Hospital Universitario Son Espases de Palma a las 00.50 horas de este jueves.

Como han informado desde el área de Salud, el primer recién nacido en Baleares ha pesado 2.580 gramos y es hija de padres colombianos.

En cuanto a los hospitales del grupo Quirónsalud en Baleares, el primer parto se ha registrado en la Clínica Rotger de Palma a las 5.18 horas y ha nacido un niño, han informado desde la organización privada.

Marwa Udari Checa es la primera bebé nacida en Ibiza y en las Pitiusas este nuevo año, tras venir al mundo a las 5.53 horas en el Hospital Can Misses, ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

La niña ha pesado 3.200 gramos y el parto ha sido normal, han añadido desde Salud. El alumbramiento ha sido atendido por la matrona Judith Català y tanto la madre como la bebé se encuentran en buen estado de salud.

El nacimiento registrado en Can Misses ha sido el segundo de Baleares en 2026 y ha empatado en hora con el primero del Hospital de Manacor, en Mallorca, donde a las 5.53 horas ha nacido Liam Ismael Espínola Ortiz.

Por el momento, no se han registrado nacimientos en el Hospital de Formentera, ni en el Mateu Orfila de Menorca ni en el hospital Son Llàtzer, en Mallorca.

