Mallorca estrena hoy la baliza V-16 obligatoria: qué pasa si no la llevas y cuánto es la multa

Desde este 1 de enero entra oficialmente en vigor la obligatoriedad de la baliza V-16 para señalizar averías y accidentes en las carreteras españolas. A partir de hoy, los tradicionales triángulos de preseñalización dejan de ser válidos y son sustituidos por este dispositivo luminoso y conectado, cuyo objetivo principal es mejorar la seguridad vial y reducir atropellos en situaciones de emergencia.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo, o llevar una que no esté homologada, puede acarrear una multa leve de 80 euros, la misma sanción que se aplicaba hasta ahora por no disponer de los triángulos.

Cuidado con la homologación

Las balizas deben estar certificadas por IDIADA o LCOE, los únicos laboratorios técnicos autorizados que garantizan que los modelos cumplen con la normativa exigida. En este contexto, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha retirado recientemente la homologación a varios modelos por falta de renovación de licencias por parte de los fabricantes, y no por fallos técnicos en su funcionamiento.

Desde la asociación de consumidores Facua recuerdan que las balizas adquiridas antes de perder su vigencia siguen cumpliendo los requisitos de seguridad para sustituir a los triángulos, una aclaración clave ante la confusión generada en los últimos días.

“No hay vocación de multar”

Desde Tráfico insisten en lanzar un mensaje de calma. “No hay ninguna vocación de multar”, ha asegurado la subdirectora de la DGT, Ana Blanco, quien ha subrayado que la medida busca exclusivamente incrementar la seguridad en carretera.

“La baliza luminosa y conectada va a mejorar nuestra seguridad. Evita que el conductor tenga que bajarse del coche y caminar por la vía”, explicó en una entrevista radiofónica..

¿Qué vehículos deben llevarla?

La baliza V-16 es obligatoria para:

Turismos

Furgonetas

Autobuses

Camiones

Vehículos mixtos

En el caso de las motocicletas, su uso es recomendable, pero no obligatorio.

El dispositivo debe guardarse cargado y accesible dentro del vehículo. En caso de avería, se activa desde el interior y se coloca en el punto más alto posible del coche, generalmente el techo.

Geolocalización automática y anónima

Una de las grandes novedades de estas balizas es que, además de emitir una señal luminosa visible, transmiten automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, permitiendo alertar al resto de conductores a través de navegadores, apps de movilidad o paneles informativos.

Ante las dudas sobre la privacidad, los fabricantes insisten en que no se recogen datos personales. “La baliza no vigila al conductor: solo envía una señal anónima cuando se enciende por una emergencia”, explica Borja Martín Palomino, responsable de Producto de Wottoline. La SIM integrada no está asociada al nombre, DNI ni teléfono del usuario.

Una de las grandes novedades de Tráfico para 2026

La entrada en vigor de la baliza V-16 se suma a otros cambios recientes en materia de seguridad vial. Durante 2025 ya se aprobaron nuevas señales de tráfico, con cerca de 90 incorporaciones y varias actualizaciones del Reglamento General de Circulación.