Emergencias atiende 987 llamadas y gestiona 135 incidentes en Nochevieja
La mayoría de los incidentes fueron emergencias médicas, seguidas de peleas y agresiones
EP
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha atendido durante esta Nochevieja 987 llamadas y ha gestionado 135 incidentes relacionados con las particularidades de la noche de Fin de Año.
Son datos recogidos desde las 20.00 horas del día 31 hasta las 08.00 horas de la mañana del día de Año Nuevo, según ha informado el servicio de Emergencias.
La mayoría de incidentes han sido emergencias médicas en establecimientos o en la vía pública (37), seguidos de peleas (29), agresiones físicas (20), coches accidentados (14), caídas accidentales al mismo nivel (10), amenazas (7), incendios de mobiliario (5), conducción peligrosa (3), robos o hurtos (3), vandalismo (2), violaciones de domicilio (2), conflictos vecinales (1), motocicleta accidentada (1) y robo con fuerza (1).
Por islas, 112 incidentes se han producido en Mallorca (73 en Palma), 14 en Ibiza y 9 en Menorca.
La Dirección General de Emergencias pide y agradece vivir con prudencia estos días festivos y recomienda seguir los consejos básicos de Emergencias para vivir con seguridad los días de fiesta que aún quedan, como el día de hoy, Año Nuevo, así como también la noche y el día de Reyes.
