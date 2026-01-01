Un chapuzón solidario para empezar el año 2026 en Palma
La Autoritat Portuària de les Balears (APB) ha dado la bienvenida al año 2026 con la celebración, por primera vez, del Primer Capfico de l’Any
La Autoritat Portuària de les Balears (APB) ha dado la bienvenida al año 2026 con la celebración, por primera vez, del Primer Capfico de l’Any, una iniciativa deportiva, popular y solidaria abierta a la ciudadanía que ha tenido lugar esta mañana en el entorno de la playa de Can Pere Antoni, en Palma.
El evento ha arrancado a las doce del mediodía en un ambiente de tranquilidad y con unas condiciones meteorológicas favorables, marcadas por un día apacible, con sol y una temperatura agradable, lo que ha favorecido la participación y la asistencia de público.
La actividad ha contado con dos modalidades: una prueba popular de 200 metros, gratuita y con inscripción previa, y una prueba competitiva de 400 metros, con un coste de inscripción de cinco euros que se destinarán íntegramente a la asociación SOS Mamás. En la prueba popular se habían inscrito aproximadamente una treintena de personas, aunque finalmente han sido cerca de medio centenar quienes se han animado a participar, incluyendo bañistas que, sin estar inscritos, se han sumado espontáneamente a la iniciativa, eso sí, sin participar en el recorrido de la prueba.
La jornada ha concluido con una xocolatada popular dirigida tanto a participantes como a asistentes, poniendo el broche final a una propuesta pensada para fomentar la convivencia y la participación ciudadana.
El Primer Capfico de l’Any se enmarca dentro del programa 'Nadal al Port de Palma', impulsado por la APB, y responde a la voluntad de consolidar el puerto de Palma como un espacio de encuentro, abierto a la ciudadanía y comprometido con la solidaridad.
