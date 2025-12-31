Relevo en Turismo en el Consell de Mallorca: "Guillem Ginard tiene un papelón, pero aguantar un año y medio más a Marcial Rodríguez era insostenible"

El hartazgo en el sector turístico con la gestión de José Marcial Rodríguez era un secreto a voces. Se había pasado del "es uno de los nuestros" al "¿va a terminar la legislatura como conseller?". Hasta esta semana cuando se han precipitado los acontecimientos, tanto que una vez que el lunes adelantaba Diario de Mallorca que Llorenç Galmés había encontrado relevo —Guillem Ginard— el mismo día Rodríguez solicitaba el reingreso en la Asociación Hotelera de Cala Millor y sa Coma. Desde el Llevant, donde también estaba al frente del Consorcio de Turismo de Son Servera y Sant Llorenç, se va a despedir de su vida laboral (el 29 de marzo cumple 65 años) colaborando con Pep Álvarez, quien le sustituyó cuando fichó por el PP. "Aguantar un año y medio más a Marcial" se había vuelto inviable. "Galmés tiene mucha culpa, debía haberlo cesado hace un año". Los reproches, en privado, suplen a los elogios. El de Barakaldo ha dejado un reguero de bajas de funcionarios y salidas en su Departamento. El martes, a pesar de que muchos trabajadores públicos están de vacaciones navideñas, no podían contener la euforia: "Es el mejor regalo de Reyes.

Aquel que procedía del asociacionismo hotelero y había formado tándem con Jaime Martínez —"aunque no quiso llevarle a las listas del Ayuntamiento de Palma", dicen fuentes cercanas al PP— en su etapa en Turismo en el Govern de José Ramón Bauzá, ya no era el mismo. Dos años y medio de gestión con escasos resultados, discursos grandilocuentes y la controversia por sus maneras estaban lastrando la cartera estrella del Consell. "El verdadero conseller de Turismo", como clamó a su llegada a la Misericòrdia, al tener todas las competencias, a excepción de la legislativa, no disimulaba su hastío. "Me quiero ir". "Para lo que me queda...". Hasta en la última World Travel Market, en noviembre, lo dejó caer. Los hoteleros eso sí que no se lo podían perdonar.

La situación se tornaba insostenible, pero el sector seguía aguantando. A excepción de Gabriel Escarrer. El presidente de Meliá, en su papel de líder del lobi Exceltur, no ha escatimado en críticas, si bien las ha repartido entre el Govern y el Consell. La inacción contra la oferta turística ilegal y el "desmadre" del alquiler turístico le trae a maltraer.

Sin embargo, ha sido el alquiler vacacional quien ha llevado el peso para cortar la cabeza de Rodríguez. "Dentro del partido no le tenían ninguna simpatía, además de lo de [Jaume] Porsell y de que iba por libre...". La lista de afrentas es larga.

Habtur ha tenido mucha paciencia. A pesar de las fallidas convocatorias de venta de plazas turísticas, de que no ha funcionado el intercambio o de que tenía "acribilladas con inspecciones a empresas gestoras preparando papeleos muchos días en temporada" han seguido aguantando a instancias de Galmés. "Lo vamos a solucionar", se les venía prometiendo. Pero el 18 de diciembre la patronal estalló tras aplazar el exconseller sine die la venta de plazas, cuando en el caso de las hoteleras el procedimiento sí ha fluido. "Se ha dedicado a tocar los ... a todo el mundo", se resume.

La "persecución a los legales" también se le afea desde el sector hotelero. Mientras se miraba de reojo al Consell de Ibiza, donde se centran los esfuerzos en perseguir a la oferta ilegal. Los elogios llegan a Vicent Marí desde todos los flancos, incluida Marga Prohens. Ella misma fue una de las primeras damnificadas de ese estilo de "ir por libre" del vasco, "una bomba de relojería que estaba arrastrando al partido", dicen las fuentes. Fue con el caso destapado por este diario, en abril de 2024, del agroturismo ilegal de Jaume Porsell, el director general de Transparencia. Rodríguez declaró que Porsell había mentido al Consell, para sorpresa de la presidenta y su Govern que defendían al exalcalde de Andratx; hubo que sacrificarle.

Aquel verano del 2024 empezaba el goteo de salidas de Turismo. Rodríguez fulminó a su secretaria general técnica, Margarita Sendín. Las desavenencias con su segunda, funcionaria de carrera y con una larga y leal trayectoria en el PP, estuvieron acompañadas de otras dimisiones o movimientos de funcionarios que fueron agriando el ambiente. Entonces llegó el caso de la denuncia por supuestos intento de agresión, amenazas y coacciones contra empleados públicos, injerencia política con los expedientes y otras irregularidades. El Consell corrió para en apenas un mes, en febrero de 2025, dar carpetazo al caso tras una investigación interna que dejó dudas entre los testigos de la supuesta agresión al jefe de Inspección con la que se desató el escándalo. La presunta víctima optó por no recurrir a la justicia.

En medio de esta polémica, el gran fichaje de Rodríguez, Susanna Sciacovelli, abandonó el cargo de directora insular. La italiana quiso desvincular su marcha de aquel caso alegando que regresaba al sector privado para emprender nuevos retos.

Con Rodríguez fuera de juego queda la también cuestionada Clara del Moral. Hay quien considera que la directora insular de Ordenación Turística "tiene que caer". El malestar con la gallega no se disimula. Da igual que la pusiera en el cargo Pep Aloy, quien antes de su marcha del Govern ya hacía tiempo que había perdido su buena relación con ella y con Rodríguez. "Debería salir, pero para lo poco que queda de legislatura necesitan a alguien que controle", se reconoce. Porque del nuevo conseller nada saben en el sector.

"¿Quién es Guillem Ginard", corría en los mensajes de whatsapp de los hoteleros este martes. Hay quien apunta que le conoce "muy poco" y enfrenta "un papelón", pero nada comparable a "aguantar un año y medio más a Rodríguez, era insostenible". Sirvan de presentación todos los calificativos lanzados por el vicepresidente. Antoni Costa alaba su espíritu "conciliador" y le define como "una persona afable, conciliadora". En las antípodas de Marcial Rodríguez. "Sus macroproyectos y castillos en el aire, cuando había cosas pequeñas por arreglar", o sus "marcialadas" quedan ya para el recuerdo. El que fuera uno de los líderes de la campaña SOS Turismo que brotó en el Llevant durante la etapa más cruda de la pandemia deja el sector. O el sector le deja a él.