OCB y Joves per la Llengua reivindican por segundo año consecutivo el 31 de diciembre como Diada de Mallorca

Los aplausos más sonoros ayer en la ofrenda floral al rei Jaume I en la plaza de Cort han tenido hoy continuidad en los actos reivindicativos del 31 de diciembre, en los que Joves de Mallorca per la Llengua y la Obra Cultural Balear (OCB) han vuelto a reclamar, por segundo año consecutivo, el reconocimiento de esta fecha como la Diada del Poble de Mallorca.

Durante el acto celebrado, Clara Fiol, en representación de la OCB, ha subrayado que “este es el segundo año consecutivo que salimos a la calle para reivindicar el 31 de diciembre como nuestra Diada” y ha asegurado que la respuesta ciudadana demuestra que se trata de una reivindicación “viva, compartida y con un apoyo social cada vez mayor”.

Fiol ha defendido que el 31 de diciembre no es solo una conmemoración histórica, sino “la celebración del origen de Mallorca como pueblo, como país y como comunidad con una lengua y una cultura propias”. En este sentido, ha afirmado que “no miramos al pasado con nostalgia, sino con voluntad de futuro”.

La representante de la OCB ha declarado que esta reivindicación cobra aún más sentido en el actual contexto político. “Vivimos un momento en el que la lengua catalana vuelve a ser cuestionada y atacada, y por eso es más necesario que nunca reafirmarnos y decir claramente que defender el catalán es defender la democracia y la cohesión social”, ha dicho.

Fiol también ha avanzado que las entidades ya trabajan con la vista puesta en el año 2029, cuando se cumplirán 800 años de la fundación de Mallorca. “Debe ser una oportunidad para explicar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir como pueblo”, ha señalado, insistiendo en que esta efeméride debe abordarse desde una perspectiva cultural y colectiva.

Por su parte, Maria Mayans, portavoz de Joves de Mallorca per la Llengua, ha destacado el papel de la juventud en la defensa de la lengua y ha afirmado que “hoy la gente joven estamos aquí no para heredar una lucha, sino para continuarla y hacerla crecer”.

Mayans ha declarado que el catalán debe entenderse como una herramienta de cohesión social. “El catalán es la lengua propia de Mallorca y debe ser la lengua que nos una, venga de donde venga cada persona. No es una barrera, es una herramienta de acogida, convivencia e igualdad”, ha afirmado.

La OCB y Joves per la Llengua consolidan la Diada de Mallorca con un acto multitudinario / Guillem Bosch

La portavoz ha lamentado que las instituciones “no siempre estén a la altura” y ha exigido políticas públicas valientes para garantizar el uso del catalán en la educación, la administración y los medios de comunicación. “Si la lengua retrocede, también retroceden los derechos y la cohesión social”, ha advertido.

Mayans ha vinculado la defensa del catalán con otras reivindicaciones sociales y ha asegurado que “defender la lengua también es defender el territorio, el derecho a la vivienda y un futuro digno para la gente joven”. En este sentido, ha insistido en que el 31 de diciembre “debe seguir siendo la fecha que nos representa como pueblo”.

El presidente de la Obra Cultural Balear, Antoni Llabrés, ha cerrado la jornada calificándola de un “acto de afirmación mallorquinista y democrática”. Llabrés ha reafirmado el compromiso de la entidad de seguir trabajando para recuperar el 31 de diciembre como Diada de Mallorca y ha criticado el cambio impulsado por el actual Consell, que ha definido como “artificial y alejado de la tradición”.

Llabrés ha alertado del auge del "ultraespañolismo" y de los discursos de odio y ha asegurado que “defender hoy la lengua catalana es un acto de responsabilidad democrática”. Frente a ello, ha llamado a la unidad y ha destacado que la OCB ha alcanzado los 5.000 socios, la cifra más alta de su historia.

“Somos más que nunca y aún queremos ser más”, ha concluido, apelando a transformar el apoyo social expresado tanto ayer en la plaza de Cort como hoy en los actos del 31 de diciembre en un compromiso activo con la lengua y la cultura propias.