La llegada de personas a las islas en pateras crece un 24,5%

La Delegación del Gobierno explicó este martes que durante 2025 el número de personas llegadas en pateras al archipiélago ha aumentado un 24,5% en comparación con los datos registrados en 2024. En un comunicado, el delegado, Alfonso Rodríguez, recordó que el incremento de la presencia de perfiles vulnerables entre los migrantes motivó la declaración de emergencia por parte del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la dotación de 6,7 millones de euros para nuevas instalaciones de acogida en tránsito en los puertos de Palma y Ibiza.

Relató que la acción del Gobierno también posibilitó el módulo para la custodia policial de La Savina (Formentera), junto con otras medidas de refuerzo de los efectivos policiales y de Salvamento Marítimo. Entre ellas, se refirió a la incorporación reciente del patrullero oceánico Duque de Ahumada, de la Guardia Civil, el más grande y avanzado de su historia, diseñado para la vigilancia, la lucha contra el narcotráfico y el rescate en alta mar, y la mejora de los recursos de vigilancia y detección, gracias a una inversión, con carácter de urgencia, del Ministerio del Interior de 3,3 millones de euros.

Rodríguez puso en valor la labor intensa y profesional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Salvamento Marítimo, Cruz Roja y todas las instituciones y entidades que colaboran en los operativos.

«Han posibilitado que, al tiempo que se cumple con lo que dicta la ley, se garantice un trato digno hacia estas personas que huyen de situaciones personales dramáticas, que los llevan a arriesgar sus vidas», señaló.