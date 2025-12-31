Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Horario de los supermercados de Mallorca en Nochevieja y Año Nuevo: qué abre y qué cierra

La mayoría de centros tendrá abierto el 31 de diciembre, aunque con horario reducido, y cerrará el 1 de enero

Duna Márquez

Palma

Con las compras de última hora de Nochevieja (miércoles 31 de diciembre de 2025) y el festivo de Año Nuevo (jueves 1 de enero de 2026), muchas cadenas ajustan horarios de apertura.

La recomendación general es consultar el localizador de cada tienda, porque puede haber excepciones según municipio y establecimiento. No obstante, te ofrecemos la siguiente guía con los horarios de los principales supermercados de Mallorca.

Mercadona

Mercadona mantiene su política habitual de cierres en festivos: el 31 de diciembre abre a las 09:00 y cierra a las 19:00, y el 1 de enero no abre. La cadena recuerda que se puede comprobar el horario exacto por tienda en su web.

Carrefour

Carrefour suele abrir en Nochevieja y también en Año Nuevo. Los centros de Mallorca (Palma, Porto Pi y Coll d'en Rabassa) abren el 31 de diciembre de 9:00 a 19:00 horas y cierran el 1 de enero. Se pueden consultar los horarios de cada centro y otras marcas del grupo (Carrefgour Express...) en la web oficial.

Alcampo

El centro copmercial Alcampo Mallorca tendrá abierto el 31 de diciembre con horario reducido de 9:00 a 19:00 horas. El 1 de enero permanecerá cerrado.

DIA

En general, DIA abre el 31 de diciembre con su horario habitual (de 09:00 a 21:30, con posibles variaciones según zona), y cierra el 1 de enero. La cadena también remite a su web para confirmación por tienda.

El Corte Inglés

Los supermercados de El Corte Inglés abren el 31 de diciembre de 9:00 a 20:00 horas. Para Año Nuevo, la apertura depende del centro y la ciudad. Los dos centros de Palma permanecerán cerrados el 1 de enero.

Lidl

La mayoría de tiendas abren el 31 de diciembre (especialmente en núcleos turísticos) hasta las 19:00 horas. pero cierran el 1 de enero. Se pueden consultar horarios en la web oficial.

Aldi

Abre el 31 con cierre adelantado (9:00 a 19:00 horas) y cierra el 1 de enero.

Agromart

Agromart abre sus tiendas el 31 de diciembre de 8:00 a 18:00 horas y cierra el 1 de enero.

