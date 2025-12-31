Horario de los supermercados de Mallorca en Nochevieja y Año Nuevo: qué abre y qué cierra
La mayoría de centros tendrá abierto el 31 de diciembre, aunque con horario reducido, y cerrará el 1 de enero
Con las compras de última hora de Nochevieja (miércoles 31 de diciembre de 2025) y el festivo de Año Nuevo (jueves 1 de enero de 2026), muchas cadenas ajustan horarios de apertura.
La recomendación general es consultar el localizador de cada tienda, porque puede haber excepciones según municipio y establecimiento. No obstante, te ofrecemos la siguiente guía con los horarios de los principales supermercados de Mallorca.
Mercadona
Mercadona mantiene su política habitual de cierres en festivos: el 31 de diciembre abre a las 09:00 y cierra a las 19:00, y el 1 de enero no abre. La cadena recuerda que se puede comprobar el horario exacto por tienda en su web.
Carrefour
Carrefour suele abrir en Nochevieja y también en Año Nuevo. Los centros de Mallorca (Palma, Porto Pi y Coll d'en Rabassa) abren el 31 de diciembre de 9:00 a 19:00 horas y cierran el 1 de enero. Se pueden consultar los horarios de cada centro y otras marcas del grupo (Carrefgour Express...) en la web oficial.
Alcampo
El centro copmercial Alcampo Mallorca tendrá abierto el 31 de diciembre con horario reducido de 9:00 a 19:00 horas. El 1 de enero permanecerá cerrado.
DIA
En general, DIA abre el 31 de diciembre con su horario habitual (de 09:00 a 21:30, con posibles variaciones según zona), y cierra el 1 de enero. La cadena también remite a su web para confirmación por tienda.
El Corte Inglés
Los supermercados de El Corte Inglés abren el 31 de diciembre de 9:00 a 20:00 horas. Para Año Nuevo, la apertura depende del centro y la ciudad. Los dos centros de Palma permanecerán cerrados el 1 de enero.
Lidl
La mayoría de tiendas abren el 31 de diciembre (especialmente en núcleos turísticos) hasta las 19:00 horas. pero cierran el 1 de enero. Se pueden consultar horarios en la web oficial.
Aldi
Abre el 31 con cierre adelantado (9:00 a 19:00 horas) y cierra el 1 de enero.
Agromart
Agromart abre sus tiendas el 31 de diciembre de 8:00 a 18:00 horas y cierra el 1 de enero.
- La justicia obliga por primera vez en Baleares a pagar las horas de ferry a un camionero
- Pau García, emigrante mallorquín: «Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en Mallorca»
- Cerca de 2.200 jóvenes de Mallorca se disputan las 260 plazas de la tercera edición del programa 'Joves a la neu'
- Dos de cada tres hogares de Baleares renuncian al Ingreso Mínimo Vital pese a tener derecho a la ayuda
- Ordenan repetir un juicio en Palma porque el juez no aceptó un retraso de cuatro minutos
- El Tribunal Supremo beneficia a los dueños de viviendas en alquiler cuando las vendan
- Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferry de los camioneros las pagarán los consumidores
- Urbanismo ilegal en Mallorca: “Hay una sensación de impunidad entre los propietarios de obras ilegales”