Guillem Ginard, nombrado conseller de Turismo de Mallorca: "Queremos poner a los residentes en el centro de la acción turística"

Guillem Ginard ha jurado esta mañana su cargo como nuevo conseller de Turismo del Consell de Mallorca. El ya ex director insular de Cultura ha protagonizado la ceremonia celebrada en el Palau, en la que, rodeado de familiares y amigos, ha asumido el reto de liderar el departamento más importante y difícil de gestionar de la institución insular.

Nadie ha querido perderse el nombramiento de Ginard. Todo el equipo de gobierno del presidente Llorenç Galmés, él incluido, ha acompañado al nuevo conseller durante la toma de posesión, brindándole un largo e intenso aplauso una vez rubricados los documentos y terminados los trámites que implicaba el nombramiento. Quien no ha asistido a la ceremonia ha sido José Marcial Rodríguez, polémico predecesor de Ginard en el cargo, a quien sin embargo el presidente Galmés ha dedicado de nuevo unas palabras de agradecimiento.

El líder de la institución insular ha querido poner en valor "el paso adelante" que ha dado Ginard asumiendo la cartera de Turismo y ha destacado su "experiencia en el mundo de la administración". "Siempre te estaré agradecido por todo lo que has querido representar", le ha dicho.

Calidad antes que cantidad

Después de las fotos protocolarias primero con los consellers y después con los familiares, Ginard ha atendido a los medios por primera vez como conseller insular de Turismo. El de Campos no ha querido empezar sin antes agradecer al presidente "la confianza por esta responsabilidad" y a su predecesor, Marcial Rodríguez, "que ha hecho un gran trabajo reestructurando los departamentos".

Ginard reconocía ante las cámaras que Turismo no deja de ser "un buen barco", pero dejaba claro que pretende tomárselo "con mucha ilusión pero sobre todo con mucha tranquilidad". Su lectura de la situación actual del sector le hará buscar el consenso y el diálogo con todas las partes, tal y como ha señalado, una "hoja de ruta para todos los contactos" que tendrán lugar a partir de este mismo viernes.

Al igual que señalaba el Consell el día de ayer tras anunciar el relevo de Rodríguez, Ginard ha confirmado que asume el cargo con una idea "muy clara": "Apostar por el binomio cultura-turismo, refiriéndonos a cultura en el sentido amplio, patrimonial, tanto material como inmaterial, y de artesanía". El nuevo conseller espera poder aportar algunos de los conocimientos que estos últimos dos años ha absorbido durante su etapa como director insular de Cultura.

En la línea que han venido mostrando tanto Govern como Consell, Ginard se ha referido a "las personas", "los residentes", como algunas de las piedras angulares de su nueva política: "Pensamos que la mejor manera de apostar por dar valor al producto turístico es pensar en la calidad antes que en la cantidad. Esto nos puede ayudar a conseguir otros objetivos como son los de poner a las personas, los residentes, en el centro de la acción turística, para compatibilizar lo que es la vida en la isla con la principal motoso económico de esta tierra", a lo que ha añadido: "En esta legislatura se ha empezado a gestionar el éxito de esta actividad poniendo precisamente a los residentes en el centro".

Pese a mantenerse en el discurso de 'los de aquí', el de Campos ha mostrado su orgullo "de que el turismo sea el principal motor económico" de la isla y ha asegurado que en su departamento "lo vemos como una solución, no como un problema".

El principal problema que solucionar para Ginard, la oferta ilegal. "No deja de ser un agravio comparativo y una lacra para los que hacen las cosas bien", ha lamentado.

Primer acercamiento con Habtur

La patronal del alquiler turístico de Baleares, Habtur, lanzaba ayer su primer mensaje al nuevo conseller: "Confiamos que esta nueva etapa permita avanzar, desbloquear situaciones enquistadas y recuperar la confianza entre la Administración y el sector". Esta misma mañana, todavía sin haber pisado su nuevo despacho, Ginard ha podido responder por primera vez al sector.

"Entiendo la preocupación de Habtur sobre la venta de plazas, es una asignatura pendiente desde el momento en el que se suspendió el proceso 'sine die', pero al final debemos buscar la mejor solución posible", ha señalado Ginard.

El nuevo conseller de Turismo ha dicho que se reunirá con todas las partes del sector, "como es natural", pero ha hecho especial énfasis en su encuentro con la patronal: "Será uno de mis primeros contactos".

El mensaje lanzado por Ginard ha sido claro: el político tiende la mano a Habtur para superar las diferencias surgidas estos últimos dos años y "para intentar encontrar las soluciones más adecuadas que puedan dar seguridad jurídica y técnica" al proceso de venta de plazas turísticas, tal y com ha señalado. "Confío en que en los próximos meses podamos darle una solución definitiva", ha sentenciado.