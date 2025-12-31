Forbes elige al mejor colegio de Mallorca de 2025
La prestigiosa revista sitúa a un centro de la isla entre los 100 mejores de España por su modelo internacional, plurilingüe y su apuesta por la formación integral
Mallorca vuelve a situarse en el mapa educativo nacional. Un colegio de la isla ha sido reconocido entre los 100 mejores centros educativos de España en el ranking que cada año elabora la revista Forbes, una clasificación de referencia que analiza a fondo la calidad de la enseñanza en todo el país.
El listado, correspondiente a 2025, ha sido elaborado por un comité de expertos formado por pedagogos, psicólogos y profesionales de la educación, que evalúan a los colegios a partir de 36 criterios objetivos. Entre ellos destacan el ratio de alumnos por profesor, los resultados académicos, la calidad de las infraestructuras, la diversidad del alumnado y el enfoque pedagógico.
No es la primera vez que este centro mallorquín logra colarse en la selección de Forbes. De hecho, por tercer año consecutivo, el colegio elegido se consolida como uno de los grandes referentes educativos no solo de la isla, sino de toda España. Se trata del Agora Portals International School, ubicado en Portals Nous, que vuelve a figurar en la prestigiosa lista gracias a su proyecto educativo diferencial.
Formación internacional y plurilingüe
Según destaca Forbes, uno de los principales puntos fuertes del Agora Portals es su enfoque internacional y plurilingüe, con el inglés como lengua vehicular en al menos el 50% de las clases. A ello se suma la posibilidad de cursar otros idiomas como francés, alemán y chino, una apuesta clara por preparar al alumnado para un entorno global.
La revista también subraya la importancia de su modelo de formación integral, que incluye la posibilidad de cursar el Bachillerato Internacional (IB), una de las titulaciones más reconocidas y valoradas a nivel mundial. Además, el centro permite a sus alumnos obtener el título de Grado Elemental de Música, reforzando así su desarrollo artístico.
En el apartado extracurricular, Forbes pone el acento en la amplia oferta deportiva y cultural del colegio, diseñada para fomentar habilidades en distintas disciplinas y promover valores como la conciencia medioambiental, el trabajo en equipo y el crecimiento personal.
