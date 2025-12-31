La Festa de l'Estendard abarrota la plaza de Cort y el alcalde aprovecha para hacer una llamada al civismo: "Ni el Ayuntamiento ni Emaya lo podemos hacer todo"

La plaza de Cort ha vuelto a convertirse en el centro de la celebración de la Festa de l’Estendard, una de las festividades civiles más antiguas de Europa y una de las tradiciones más simbólicas de la isla. Como cada año, la jornada ha abarrotado la plaza hasta el mediodía con un acto que rememora la fecha en la que las tropas de la Corona de Aragón traspasaron las murallas de Madina Mayurqa. En este contexto, el alcalde ha pronunciado su discurso, como es habitual, en el que ha hecho un repaso por los proyectos de su legislatura y ha aprovechado para hacer un llamamiento al civismo para mantener limpia la ciudad.

La celebración ha arrancado a las 10.00 horas con la colocación del Estendard Reial en el centro de la plaza. La fachada del Ayuntamiento, engalanada con escudos, damascos y el retrato de Jaume I, que habitualmente preside el salón de plenos, ha servido de telón de fondo para el escenario. En el momento en que el pendón ha quedado alzado, el público ha respondido con aplausos y se han escuchado los primeros gritos de "Visca Mallorca!", mientras empezaba a sonar La Balanguera, el himno oficial de Mallorca.

Después, la comitiva municipal, formada por regidores de todos los grupos municipales (menos Podemos, porque su única concejala, Lucía Muñoz, no ha asistido) ha iniciado el recorrido hacia La Seu para asistir a la misa solemne. En el trayecto, frente a la sede del Consell de Mallorca, aguardaba parte del equipo de la institución insular, con su presidente, Llorenç Galmés, al frente, que se ha sumado a la procesión rumbo a la Catedral.

La misa ha sido oficiada por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, y se ha centrado especialmente en la situación migratoria en las islas y la necesidad de inclusión de las personas más desfavorecidas. Finalizado el oficio, la comitiva ha regresado a la plaça de Cort, donde el Estendard ha sido de nuevo protagonista. El pendón y la Cimera han sido devueltos al interior del Consistorio, en un momento que ha vuelto a estar acompañado por La Balanguera. El público, que llenaba la plaza, ha respondido con un largo aplauso, gritos de "Visca Mallorca!" y "A Mallorca, en català", reflejo del ambiente reivindicativo que cada año aflora entre los asistentes.

La Colcada, uno de los momentos más esperados

Uno de los momentos más esperados de la mañana ha llegado con La Colcada, que ha vuelto a reunir a centenares de ciudadanos frente a Cort. La encargada de poner voz al poema, de Pere d’Alcàntara Penya, ha sido, un año más, la cantautora mallorquina Miquela Lladó, acompañada por la Escola de Música i Dansa de Mallorca. El relato, una ‘rondalla’ en la que una abuela explica a sus nietos sus recuerdos de esta fiesta palmesana cuando era joven, es un acto simbólico de esta celebración.

Aun así, el inicio no ha estado exento de contratiempos. En los primeros minutos del acto, a Lladó no se la escuchaba por problemas de sonido, pero la situación se ha resuelto rápidamente cuando los técnicos le han facilitado un micrófono, lo que ha arrancado otro aplauso del público. Superado el incidente, la interpretación ha transcurrido con normalidad y ha vuelto a culminar en una ovación, en reconocimiento también a la trayectoria de la cantautora, que lleva más de cuarenta años poniendo voz a la Colcada.

