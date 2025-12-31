Educación
Convocan ayudas para proyectos de innovación en FP
La Conselleria de Educación y Universidades ha publicado en el Boletín Oficial de Balears (BOIB) la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación y transferencia del conocimiento en el ámbito de la formación profesional para el curso 2025-2026, dirigida a los centros públicos y concertados de Balears. La dotación económica de las ayudas asciende a un importe máximo total de 155.000 euros, con un límite de 15.500 euros por proyecto. Los proyectos podrán desarrollarse hasta el 30 de junio de 2026. El plazo de presentación de solicitudes es del 31 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026. La actuación está financiada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciada por la Unión Europea.
