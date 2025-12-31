Vivienda
La compraventa de inmuebles cae un 7,6 % en las islas, según los notarios
Madrid / Palma
La compraventa de viviendas bajó en octubre un 1,9% en España en tasa interanual, que en el caso de Balears cayó un 7,6%, y quedó en 64.290 operaciones en el país, con un precio medio de 1.921 euros por metro cuadrado, que se encareció un 6,7% frente al mismo mes de 2024.
Según los datos publicados este martes por el Centro de Información Estadística del Notariado, por tipo de vivienda los pisos subieron de precio un 9,4% frente a octubre de 2024, hasta 2.232 euros por metro cuadrado, mientras que las viviendas unifamiliares se encarecieron un 4,7% y alcanzaron los 1.441 euros por metro cuadrado.
