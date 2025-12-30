Son Tous, declarado proyecto estratégico para la acogida de menores migrantes

El antiguo cuartel de Son Tous ha sido declarado proyecto de especial interés estratégico para la acogida de menores migrantes. Así lo ha aprobado esta mañana el Consell de Govern en relación con las actuaciones para la adecuación del espacio cedido al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) en el antiguo cuartel de Son Tous, en el municipio de Palma, con el fin de instalar un centro residencial de primera acogida para personas en situación de vulnerabilidad, especialmente niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

En concreto, el proyecto afecta una superficie de 1.835 m2 correspondientes a la nave 26 y 4.774,75 m2 de zonas exteriores del antiguo cuartel de Son Tous, un inmueble adscrito a la Comunidad Autónoma de las islas mediante concesión del Ministerio de Defensa. El espacio ha sido autorizado al IMAS para un uso privativo destinado a la acogida residencial y a la prestación de servicios de atención inmediata.

La declaración como proyecto de especial interés estratégico autonómico responde a la necesidad urgente de disponer de infraestructuras adecuadas para atender a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que llegan a Mallorca en situación de desprotección, principalmente como consecuencia del aumento de las llegadas por vía marítima. Esta competencia corresponde al Consell Insular de Mallorca, a través del IMAS, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y la normativa autonómica y estatal de protección a la infancia y adolescencia.

Atención inmediata

El centro permitirá habilitar servicios de acogida residencial de atención inmediata, con cuatro unidades para dieciséis niños, niñas y adolescentes cada una; ubicar la Unidad de Atención a los Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes No Acompañados, formada por profesionales especializados del IMAS; disponer de una enfermería para atender las necesidades sanitarias y realizar la primera valoración del estado de salud de los recién llegados.

Además, la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/1356, que será de obligado cumplimiento a partir de junio de 2026, establece nuevos requisitos de triaje, identificación y atención sanitaria en las fronteras exteriores de la Unión Europea, lo que incrementa la necesidad de disponer de espacios adecuados para garantizar una atención inmediata y con profesionales especializados dentro de los plazos establecidos.

Agilizar las actuaciones

La declaración como proyecto de especial interés estratégico autonómico permite agilizar la tramitación de las actuaciones necesarias para adecuar los espacios del antiguo cuartel de Son Tous, ya que no requieren la obtención de licencias urbanísticas municipales, aunque mantienen los requisitos técnicos y normativos exigibles. Ello facilita poner en funcionamiento el equipamiento en el menor tiempo posible.