Una solemne ofrenda floral al rey Jaume I consolida Cort como el escenario de la tradición

La plaza de Cort ha acogido la tradicional ofrenda floral al rei Jaume I con motivo de la Festa de l’Estendard, un acto que se celebra por tercer año consecutivo en este enclave tras décadas realizándose en la plaza de España. La ceremonia ha transcurrido con normalidad, sin abucheos ni incidentes, y en un clima marcado por el respeto institucional.

El inicio del acto ha estado marcado por la presencia de los Tamborers de la Sala. Al ritmo de los tambores, han recorrido el pasillo habilitado en la plaza, acompañando de forma simbólica el desfile de las entidades, que han ido avanzando una a una con sus ramos de flores para depositarlos bajo el retrato del rei Jaume I, conquistador de Madina Mayurqa, expuesto en la fachada del Consistorio.

Ofrenda floral al rey Jaume I / Guillem Bosch

La primera entidad en realizar la ofrenda ha sido el Grup Güell, seguida de numerosas entidades culturales, sociales y vecinales, entre ellas la Universitat de les Illes Balears, la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, la Reial , Joves de Mallorca per la Llengua, la Obra Cultural Balear, Més per Palma, Adeco, Plataforma per la Llengua, asociaciones de personas mayores, entidades vecinales y colectivos culturales y educativos, entre ellas.

Durante el paso de Joves de Mallorca per la Llengua y de la Obra Cultural Balear, el público ha respondido con aplausos efusivos, una reacción que no se ha repetido con el resto de entidades, cuyo desfile se ha desarrollado en un ambiente mayoritariamente silencioso.

Tras las asociaciones y colectivos, ha llegado el turno de las instituciones, que han realizado la ofrenda de forma ordenada y solemne. Han participado el Govern de les Illes Balears, el Parlament de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, la Universitat de les Illes Balears y, finalmente, el Ajuntament de Palma, con el alcalde Jaume Martínez Llabrés al frente de la comitiva municipal.

Al homenaje se han sumado Gent Gran de Son Roca, la Fundació Maria Ferret, el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, la Associació Gent Gran Es Coll d’en Rebassa Ses Torres y la Reial Acadèmia de Sa Llengo Baléà. En total, han participado 57 entidades, asociaciones, formaciones políticas e instituciones.

El acto ha culminado con la interpretación de ‘La Balanguera’, himno oficial de Mallorca, a cargo de la Banda Municipal de Música, poniendo fin a un homenaje que refuerza la plaza de Cort como el escenario de la ceremonia.

Previamente, el alcalde ha asistido a la misa celebrada en la iglesia de Sant Miquel, seguida del tradicional canto de la Salve a la Mare de Déu de la Salut, uno de los actos previos más emblemáticos de la Festa de l’Estendard.