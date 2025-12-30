Los precios se encarecen un 14,1% al cierre del año en Baleares

El precio medio de la vivienda nueva y usada en Balears se situó al cierre de 2025 en los 3.644 euros por metro cuadrado, un 14,1% más que hace un año, según el informe del cuarto trimestre del año elaborado por Tinsa. El archipiélago es una de las regiones con el crecimiento de los precios más pronunciado, por detrás de Madrid (19,6%), la Comunidad Valenciana (15,9%) y Cantabria (15,8%).

A nivel provincial, Balears está entre los territorios que al cierre del año han alcanzado sus máximos de la serie histórica en términos nominales. No obstante, descontando los efectos de la inflación, todas ellas se mantiene por debajo de los máximos de sus series, en el caso de las islas a cuatro puntos porcentuales.

Por capitales, en Palma han aumentado los precios un 15,3%, por detrás de Madrid (20,9%) y Valencia (17,5%). En el caso de la capital balear, la diferencia es de siete puntos. Balears también está al frente, solo por detrás de Málaga, del ratio de esfuerzo teórico anual. Un hogar medio del archipiélago necesitaría destinar 49% de su renta disponible.