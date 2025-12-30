Pena de cárcel a Pilar Bonet por el desfalco a Globalia

La Audiencia Provincial de Balears condenó a finales de septiembre a la exconsellera insular de Hacienda y Función Pública del Partido Popular, Pilar Bonet, a dos años y medio de prisión por el desfalco de 2,1 millones de euros al grupo empresarial turístico para el que trabajaba, Globalia, al que pertenece la aerolínea Air Europa.

La expolítica popular, de 54 años, ya había confesado los hechos a principios de año ante el juez instructor de Palma. Poco después, cerró un acuerdo con la fiscalía y la acusación particular.

Bonet ratificó la conformidad en el Palacio de Justicia de Palma y se declaró responsable de un delito de falsedad documental en concurso con otro de estafa, ambos en continuidad delictiva. No pudo contener las lágrimas al verse delante del tribunal, que le impuso también una multa y el pago de una indemnización de 2,177 millones de euros a Globalia, la empresa donde había trabajado durante décadas y en la última etapa había desempeñado el cargo de responsable de contabilidad.

La antigua consellera insular de Hacienda tiene pendiente ingresar en la cárcel para cumplir la condena cuando la Sección Primera lo ordene. Tanto el ministerio público como la acusación particular se opusieron a la suspensión de la pena porque no se cumplen los requisitos legales. Sin embargo, su abogado defensor planteó las especiales circunstancias de este caso para evitar que Bonet acabara entre rejas.

La Sala apreció la circunstancia eximente incompleta de trastorno mental, además de la atenuante de confesión. Según un informe pericial psicológico, la inculpada padece un trastorno de control impulsivo no especificado, y en particular, del trastorno por compra compulsiva, desadaptativo, irrefrenable y como una estrategia de regulación emocional, además de un trastorno ansioso depresivo persistente, siendo una de las causas por las que cometió los hechos. Actualmente, se está tratando de estas patologías.

La expolítica del PP empezó a trabajar en Air Europa en 1992. Luego, en 2004 pasó a ser trabajadora de Globalia y, quince años más tarde, en 2019 se le asignó un cargo de confianza como jefa de administración y contabilidad de la división handling de Globalia.

Entre las atribuciones que tenía, estaba la de introducir en el sitema de gestión de la empresa los pagos a realizar. Aprovechando esta situación, autorizó pagos que, pese a su aparente corrección formal, no se correspondían a abonos a realizar. Así, realizó pagos a cuentas bancarias que ella controlaba totalmente.

Mediante esta artimaña, Bonet logró desviar y apropiarse de 2,177 millones de euros. Alteró correos electrónicos de diferentes departamentos de la empresa para desviar paulatinamente el dinero. Para ello, utilizó una docena de cuentas bancarias.

En el verano de 2023, pidió una excedencia para ser consellera insular de Hacienda. Pero se destapó el escándalo económico, Globalia interpuso una querella y fue cesada el 8 de febrero de 2024. Cuando el presidente del Consell, Llorenç Galmés, supo el desfalco, forzó su dimisión, que fue disfrazada como una renuncia por motivos personales.