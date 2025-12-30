Más de mil personas salen a la calle en Palma para reivindicar la Diada del 31D: "Nos liga a una historia, a una lengua y a una cultura"

Más de un millar de personas han recorrido esta tarde las calles de Palma para reivindicar la clásica Diada de Mallorca del 31 de diciembre. La marcha, convocada por la Plataforma 31D, que agrupa entidades soberanistas de la isla, buscaba poner de manifiesto el descontento de parte de la sociedad mallorquina con el cambio de fecha para la Diada efectuado esta legislatura por el gobierno de PP y Vox en el Consell de Mallorca, que desde 2023 se celebra cada 12 de septiembre.

A las seis de la tarde, centenares de personas empezaban a inundar el paseo del Born portando esteladas, banderas catalanas y de Palestina, además de pancartas y carteles con consignas independentistas. Además de haber contado con la presencia de más de 25 entidades juveniles de la isla, así como de Arran y Sobiranistes de Mallorca, en la manifestación también han estado presentes miembros de la nueva coalición Per Mallorca y la plana mayor de Més per Mallorca.

Esta edición, además, ha contado con la presencia de Elisenda Alamany, secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya y líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, quien antes del inicio del recorrido ha querido reivindicar "los retos compartidos que tenemos con los compañeros de las islas: el expolio fiscal, la dificultad para acceder a una vivienda, la gobernanza del turismo para proteger el territorio y las amenazas a la lengua". Alamany ha criticado que los gobiernos de PP y Vox "quieren que nuestra lengua sea una cosa folklórica que sea relegada a la marginalidad, por eso hay que defenderla, porque es la base de nuestra identidad".

En el recorrido, encabezado por un grupo de xeremiers, han participado cientos de personas, entre ellos familias y rostros reconocidos del soberanismo mallorquín, pero también muchos jóvenes comprometidos con la causa que no han dudado en lanzarse a las calles para defender la Diada del 31D. "Qui estima Mallorca no la destruieix", ¡Ahirs, avui, demà: escola en català!" y "Mallorca serà la tomba del feixisme" son algunos de los lemas que se han cantado durante la manifestación, en la que también se han encendido varias bengalas y tirado varios petardos. También se ha entonado el "¡Jorge Campos, puto nazi!", como respuesta al tuit provocativo que el político de Vox publicó ayer por la tarde sobre la manifestación

"No hay otra fecha que pueda competir con ese día"

Poco antes de las ocho de la tarde, la marea soberanista ha alcanzado el final de la manifestación, la plaza del Tubo, donde esperaban varias carpas para servir comida y merchandising y un escenario desde el que se han leído varios manifiestos.

Tomeu Martí, periodista y activista sociocultural, ha sido el encargado de leer el manifiesto de la Plataforma en el que ha expuesto, con motivo del 31D, treinta-y-una razones por las cuales la Diada debería celebrarse el último día del año. "Por motivos históricos, por tradición y por peso simbólico de la fecha, la Diada es el 31 de diciembre, y no hay otra fecha que pueda competir mínimamente con ese día", ha defendido Martí.

"La autodeterminación es la solución. Eso quiere decir que decidir desde aquí cuál es el estatus político de Mallorca es la clave para resolver muchos de los problemas políticos genéricos y muchos de los problemas materiales, como el acceso a la vivienda, la expulsión de la gente joven más preparada o la masificación", ha añadido. Martí, además, ha interpelado directamente a todos los alcaldes de la isla, así como a la presidenta del Govern, Marga Prohens, preguntando si alguien estaría en contra de que "el estatus político de Mallorca lo deben decidir los mallorquines y mallorquinas, que es la base de la autodeterminación".

Por otro lado, desde el bloque juvenil, conformado por más de 25 entidades, también han leído un texto en el que han apelado de forma contundente a "militar la lengua día a día, conversación a conversación" y a "una educación pública, crítica y en catalán". Los jóvenes llegaban a la manifestación con dos ideas claras: reivindicar la defensa de la lengua y el derecho a la vivienda. Por eso, en su discurso no han faltado referencias a este último tema: "La situación es insostenible. Las casas son para las personas, no para hacer negocio. Ya está bien de gente sin casas y de casas sin gente".

Sobre la Diada, el bloque juvenil la ha reivindicado como "el día que conmemora el nacimiento de nuestro pueblo", una fecha "que nos define como mallorquines y mallorquinas, y que nos liga a una historia, a una lengua y a una cultura que compartimos con el resto de los Païssos Catalans".