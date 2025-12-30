El Govern responde a Armengol: "Está descolocada, la falta de credibilidad de su mensaje es surrealista"

"La falta de credibilidad del mensaje político de Armengol es flagrante y surrealista para todos los ciudadanos de Baleares". El Govern responde a la secretaria general del PSIB-PSOE después de que ayer augurara "un cambio político" para 2027 en las islas y respaldara que Pedro Sánchez agote la legislatura.

Según ha expresado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, la también presidenta del Congreso de los Diputados "está descolocada" con el actual contexto político. "Considera lógico que Sánchez agote la legislatura y al mismo tiempo dice que en Baleares se tienen que convocar elecciones. ¿Pero qué son estas contradicciones? La falta de credibilidad del mensaje político de Armengol y el PSIB-PSOE es flagrante y surrealista para los ciudadanos de Baleares, es lo que yo creo", ha asegurado Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern celebrado esta mañana.

"Tiene el Congreso congelado"

Por otro lado, el portavoz del Ejecutivo censura que la socialista "tiene el Congreso de los Diputados congelado" al no tramitar las leyes procedentes del Senado. "El problema no es que viva congelada en la noche electoral de mayo de 2023, por desgracia con su actividad actual lo que tiene congelado es el Congreso. Es lamentable que no se ocupe de tramitar proyectos de ley que tiene parados en la Mesa y mientras tanto viene a dar lecciones a las islas incurriendo en absolutas contradicciones en mensajes que todos los ciudadanos pueden observar", determina Costa.

Cabe señalar que Armengol respaldó ayer que Pedro Sánchez agote la legislatura hasta 2027. Así lo defendió durante la tradicional copa de navidad del partido socialista en Baleares. Armengol argumenta que "tiene toda la lógica" que aguante lo que resta de mandato, ya que el Congreso como institución "funciona" al sacar adelante muchas iniciativas parlamentarias.

"Es una prerrogativa que tiene el presidente del Gobierno de España y que él tomará la decisión cuando considere. La legislatura acaba en 2027 y, por tanto, tiene toda la lógica que aguante la legislatura. El Congreso de los Diputados como institución funciona, se han aprobado más de 50 leyes en estos dos años de legislatura", detalló la dirigente socialista.