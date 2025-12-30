El Govern pone en valor la gestión de Marcial Rodríguez al frente de Turismo: "Ha hecho un gran trabajo en la lucha contra el intrusismo y la oferta ilegal"

El Govern pone en valor la gestión de Marcial Rodríguez como conseller de Turismo tras hacerse oficial su salida del Consell de Mallorca. Cabe recordar que la institución insular ha anunciado hoy la marcha de Rodríguez, una plaza que a partir de ahora asumirá Guillem Ginard, un perfil político veterano y conocido entre el equipo de gobierno que hasta hoy ocupaba la dirección insular de Cultura.

El portavoz del ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha querido agradecer "el intenso trabajo" que ha llevado a cabo Marcial Rodríguez, especialmente "en la lucha contra el intrusismo y la oferta ilegal". Así lo ha expresado Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern celebrado esta mañana.

"En primer lugar, queremos agradecer muy sinceramente el trabajo intenso que ha hecho como conseller de turismo del Consell. En muchos ámbitos ha hecho un trabajo muy intenso, como por ejemplo en materia de lucha contra el intrusismo y la oferta ilegal. Desde el Govern le agradecemos muy sinceramente el trabajo realizado en estos más de dos años", recalca el portavoz del Govern.

Gestión del nuevo conseller

Asimismo, Costa también ha valorado de forma positiva al nuevo conseller de la institución insular, Guillem Ginard, que está previsto que mañana tome posesión del cargo. "Es una persona de máxima confianza del presidente Llorenç Galmés. Ha desarrollado en el pasado una intensa labor de carácter municipalista con una gestión que le avala y también quiero valorar su espíritu conciliador. Ginard es una persona afable, conciliadora y puede desarrollar un gran papel en estos dos años que quedan de legislatura", argumenta.

Fin de ciclo en Turismo

El fin de ciclo de Rodríguez supone para el presidente del Consell, Llorenç Galmés, un cambio de enfoque del departamento de Turismo. La llegada de Ginard implicará, tal y como han explicado desde la institución insular a través de un comunicado, una apuesta "como nunca" por el binomio cultura-turismo. Según ha expresado Galmés, este nuevo perfil tratará de aportar sus conocimientos en el ámbito cultural al sector turístico "para profundizar en esa estrategia y avanzar en la consolidación de Mallorca como un destino cultural en el ámbito internacional".

Marcial Rodríguez abandona la conselleria insular después de haber asumido el reto de lidiar con una de las carteras más exigentes y tensionadas del Consell. El equipo de Galmés confió en él para reformar y ordenar el departamento y estabilizar las relaciones con la patronal del alquiler turístico, una labor que tras su salida dan por cumplida pese a las discrepancias surgidas en los últimos meses. El comunicado de la institución insular lo explica de esta forma: "Una vez cumplidos los objetivos marcados al inicio de la legislatura, ahora el departamento entra en una nueva fase de consolidación y gestión ordinaria".