El Govern nombra a Maria Antònia Sansó como nueva directora general de Empresa, Autónomos y Comercio
La hasta ahora directora insular de Hacienda y Presupuestos del Consell de Mallorca, Maria Antònia Sansó, sustituye a Pedrona Seguí en la dirección de general de la conselleria de Empresa, Autónomos y Comercio
Miquel Cardona Pons es el nuevo director general de IB Digital como organismo autónomo, tras el cese propio como director gerente de la misma entidad pública
El Consell de Govern ha aprobado el nombramiento de Maria Antònia Sansó como nueva directora de Empresa, Autónomos y Comercio en sustitución de Pedrona Seguí.
Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha afirmado que la salida de la hasta ahora directora general responde a motivos personales vinculados a temas de salud.
Sansó es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, así como diplomada en Turismo por la Universitat de les Illes Balears (UIB). También ha trabajado en la empresa privada como auditora y técnica del área económico-financiera.
Igualmente, como regidora del Ayuntamiento de Manacor ha estado a cargo del Área de Recursos Humanos, Economía y Hacienda, y ha presidido la Empresa de Servicios del municipio.
En la actualidad, Sansó era la directora insular de Hacienda y Presupuestos del Consell de Mallorca.
Miquel Cardona Pons es el nuevo director general de IB Digital
El Govern ha aprobado nombrar a Miquel Cardona Pons como director general de la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital) como organismo autónomo.
Según ha informado este martes el portavoz del Govern, Antoni Costa, el acuerdo, una vez publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears, entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Además, el Ejecutivo se ha dado por enterado del cese del propio Miquel Cardona Pons como director gerente de la entidad pública empresarial IB Digital.
El Consell de Govern celebrado el pasado viernes 19 de diciembre aprobó el Decreto por el que se aprobaban los Estatutos de IB Digital como organismo autónomo. Así, IB Digital será la agencia que concentrará todos los recursos tecnológicos —humanos, económicos y de infraestructura— del Govern y será el motor de la transformación en este ámbito en el conjunto del archipiélago.
