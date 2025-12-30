Decathlon abre una nueva tienda en el entorno de S’Olivar

Mallorca cuenta con un nuevo impulso deportivo. Decathlon abrió el pasado 23 de diciembre, en pleno centro de Palma, una tienda con la que alcanza los cinco establecimientos en la isla y consolida su presencia en el tejido urbano de la capital.

La nueva tienda se llenó de visitantes desde la primera hora de su apertura. / Carlos Ginard

Ubicada en el Carrer dels Caputxins, la tienda responde a un formato adaptado al centro de la ciudad, para ofrecer una experiencia ágil y accesible con asesoramiento especializado. Con 700 metros cuadrados de superficie y un equipo formado por 26 colaboradores, el espacio se presenta como una solución de proximidad para residentes y visitantes, con una imagen renovada alineada con la transformación global de la marca. «El objetivo era dar una respuesta 360 al cliente del centro de Palma, para que pueda tener todo lo que necesita», señala Irene Almira, líder de la tienda.

El establecimiento apuesta por una representación clara de los deportes con mayor práctica en Palma y su entorno. Running, natación, fitness, fútbol, deportes de montaña, pádel y ciclismo. Además, cuenta con zona especializada para los más pequeños, y otra de salud y accesorios.

La nueva tienda se dedica a los deportes más practicados en Palma y alrededores, en un cómo espacio. / Decathlon

La integración entre el canal físico y el digital permite que los clientes puedan realizar compras online y recogerlas en tienda en un plazo reducido gracias al servicio Clica y Recoge en una hora, así como completar pedidos desde el propio establecimiento cuando no encuentren un modelo concreto en sala.

La tienda apuesta por los llamados servicios circulares, con el objetivo de alargar la vida útil de los productos. En este ámbito destacan el alquiler de bicicletas y el servicio de reparación y mantenimiento, que funciona con cita previa y con un compromiso de entre 48 y 72 horas para las prestaciones. El taller está pensado para atender desde ajustes básicos hasta intervenciones más técnicas, especialmente vinculadas al ciclismo, un deporte muy arraigado en la isla.

El equipo, formado por personas con afinidad por el deporte, permite una atención de deportista a deportista. Decathlon acompaña a cada colaborador en todo su recorrido: «Desde el primer día cuentan con formación, apoyo y la posibilidad de trabajar en diferentes proyectos. Nuestro modelo fomenta el crecimiento profesional y la gestión de carrera, tanto en España como en cualquiera de los países donde estamos presentes», explica Raquel Marín (líder área Baleares).

El equipo de Decahlon S’Olivar en la puerta de la nueva tienda. / Decathlon

La tienda abre de lunes a sábado y en domingos y festivos de apertura, en horario de 10.00 a 21.00 horas.

Con motivo de la inauguración, Decathlon organizó una activación abierta al público para dinamizar el entorno y dar a conocer el nuevo espacio. La iniciativa incluyó preguntas sobre cultura deportiva y pequeños retos físicos, con premios en forma de tarjetas regalo, además de obsequios para los primeros clientes miembros del programa de fidelización.