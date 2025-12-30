Las cinco noticias más leídas en 2025 de Diario de Mallorca

En 2025, los lectores de Diario de Mallorca han convertido el 'más leído' en un termómetro de lo que ha marcado el año en la isla: la presión turística y sus efectos, la convivencia (a veces tensa) entre residentes y visitantes, y los nombres propios que siguen generando interés. A ese pulso social se suman otros episodios, con Mallorca o mallorquines de protagonista, que completan el ránking de las cinco noticias que más lectores han acumulado en los últimos doce meses.

1. Una televisión alemana muestra las miserias de la bonanza turística de Mallorca: “Ganamos 2.500 euros entre los dos, pero tenemos que vivir en una caravana”

Si un asunto ha absorbido a los mallorquines este 2025 es el turismo y sus consecuencias en la isla. De hecho, la noticia de este diario más leída durante 2025 ha sido precisamente sobre el documental ‘El lado oscuro del turismo: la crisis inmobiliaria en Mallorca’, emitido por la cadena pública alemana DW. La pieza retrata la otra cara del éxito turístico de la isla en los últimos años: las personas obligadas a vivir en condiciones muy precarias por los elevados precios inmobiliarios.

El documental recoge testimonios como los de Begoña y Héctor, madre e hijo. Ambos viven en una caravana alquilada por 200 euros al mes, al lado de las piscinas de Son Hugo, en Palma. Ella trabaja de controladora de la ORA en el Port d’Andratx, donde se mueve entre Maseratis y Mercedes aparcados, mientras que él está de empleado en un restaurante. Entre los dos, aseguran, ganan “unos 2.500 euros al mes”, pero, aun así, no encuentran dónde vivir.

Alquiler vacacional

La situación de emergencia habitacional, que el documental relaciona con la proliferación del alquiler turístico y el aumento de la demanda por parte de extranjeros adinerados, ha llegado hasta un punto en que las mudanzas de gente que se va de la isla han aumentado de forma notable.

La investigación de este canal alemán recoge el testimonio del responsable de una empresa de mudanzas, quien asegura que, mensualmente, se dedican a organizar el desplazamiento de enseres de unas “20 o 30 familias de clase media”.

2. Una vecina de Palma denuncia que un bar no le deja tomarse un café en la terraza al ser "toda para los turistas"

La segunda pieza más leída, siguiendo con la temática turística, corresponde a mayo de 2025, cuando este diario reportó la queja de una vecina de Palma, Catalina Munar, quién denunció que un bar le impidió tomarse un café en la terraza al ser "toda para los turistas".

"No puedo disfrutar de mi tierra por ser mallorquina. Me siento discriminada en mi propia casa, es indignante". El incidente, según relató la propia Munar, ocurrió el pasado 1 de mayo, Día del Trabajador , en una cafetería situada en la Plaça de la Porta del Camp.

"Me paré y viendo como había una mesa en la terraza dije, qué bien así podré aprovechar y tomar un café. Le pedí al camarero un cortado y me dijo que siendo una persona y consumiendo solo eso no podía sentarme en la terraza, que tenía que irme dentro. Además, me dijo, 'y menos un día como hoy que hay tanta gente', haciendo referencia a la gran cantidad de turistas que había en la calle. La terraza era toda para los turistas", condenó la vecina, que decidió marcharse a otro local.

Imagen genérica de una terraza de Palma / Margalida Salas

3. Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno: «Duermo con la camiseta verde que llevé en la hermosa manifestación del TIL»

Los lectores de este diario tampoco se han resistido a las declaraciones de un personaje público, sobre todo si habla de Mallorca. En este sentido, la entrevista que Matías Vallés realizó el pasado mes de junio a Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, con motivo de la publicación de su libro 'Enemigos íntimos', entra también en el ránking de noticias más leídas del año.

En la entrevista Pablo Iglesias habla de la situación política, de sus daguerrotipos escritos de los personajes con los que compartió el poder, y de lo que aprendió sobre plurinacionalidad como un manifestante más en la marcha masiva contra el TIL de José Ramón Bauzá.

Iglesias, un manifestante más contra el TIL

Sobre este punto, Iglesias afirma que aún conserva la camiseta verde y que "la utilizo aún muchas veces para dormir porque está bastante vieja, pero es XL y muy cómoda para las noches". Añadió reconocer que, como madrileño, "comprender lo que significa el catalán en Balears, y su vinculación con la educación pública, es importante".

Pablo Iglesias: «Hacía de vicepresidente del Gobierno lo mejor que podía, pero no me divertía, me divierte lo que hago ahora». / Editorial Navona

4. La Armada intercepta al sur de Baleares al indetectable submarino ruso Novorossiysk, equipado con seis cañones lanza torpedos

Otra de las informaciones compartidas por Diario de Mallorca que más lectores ha tenido ocurrió a principios de enero, cuando el buque de acción inmediata Tornado de la Armada Española interceptó en aguas del sur de Baleares al submarino de guerra ruso Novorossiysk, desplegando en ese mismo momento una operación de vigilancia y disuasión.

El submarino, de 76 metros de eslora, capaz de sumergirse a 300 metros de profundidad y perteneciente en su origen a la flota del Mar Negro, pasó por las costas de Baleares procedente del Mediterráneo Oriental, donde la única base militar rusa del Mediterráneo, la base naval de Tartús, tenía un futuro muy incierto desde la caída del régimen de Bachar el Asad del pasado 9 de diciembre de 2024.

El submarino Novorossiysk en Baleares

El submarino Novorossiysk es el buque insignia del programa Varshavianka, también conocido como clase Kilo mejorada en terminología de la OTAN . Los submarinos de esta clase son capaces de detectar un blanco a distancias hasta tres o cuatro veces superiores a las que necesitan los sumergibles análogos de otros países. Fue botado en San Petersburgo en 2015 y se convirtió en el primer submarino de la marina rusa en el mar Negro dotado de tecnología stealth, que le hace casi invisible a los radares.

Según informó el Estado Mayor de la Defensa el 10 de enero, el BAM Tornado realizó seguimiento del submarino Novorossiysk en su tránsito desde el Mediterráneo Oriental hacia el norte de Europa. Durante el cumplimiento de su misión, el buque español localizó a esta unidad naval rusa al sur de las islas Baleares. Desde entonces, mantuvo el seguimiento cercano hasta que el submarino alcanzó la zona de responsabilidad portuguesa.

El BAM Tornado de la Armada desplegó una operación de vigilancia y disuasión del submarino ruso. / Estado Mayor de la Defensa

5. Vueling deja tirados a 34 mallorquines que iban a la nieve a Andorra por no llevar el certificado de residente

Entre las noticias más leídas del año destaca la odisea de un grupo de 56 vecinos de Artà que iniciaron con mal pie su viaje familiar a la nieve en Andorra. Tenían previsto volar con Vueling a primera hora (6.40) aprovechando un fin de semana largo de febrero, pero al llegar al aeropuerto se encontraron con un problema inesperado: la compañía no aceptó los certificados de residencia validados por la agencia y pidió el documento a todos los pasajeros.

Según el relato de los afectados, lograron reunir los 35 certificados que faltaban a contrarreloj, con ayuda de familiares, del Ayuntamiento y vía certificado electrónico, pero aun así les comunicaron que el vuelo estaba cerrado y no pudieron embarcar, pese a que el avión terminó saliendo con dos horas de retraso.

Una solución a contrarreloj

Al final, 22 personas volaron y las 34 restantes tuvieron que buscarse una alternativa por su cuenta: un ferry rápido a Barcelona y, desde allí, el autobús contratado hacia Andorra.

Vueling, por su parte, alegó que su personal de tierra no pudo validar la residencia y por eso se denegó el embarque.