Fin de ciclo en Turismo: Marcial Rodríguez renuncia para regresar al sector privado y el Consell orientará el departamento hacia un binomio turístico-cultural con Guillem Ginard

Ya es oficial. José Marcial Rodríguez ha renunciado este martes a su cargo como conseller insular de Turismo en el Consell de Mallorca, una plaza que a partir de ahora asumirá Guillem Ginard, un perfil político veterano y conocido entre el equipo de gobierno que hasta hoy ocupaba la dirección insular de Cultura. El Consell de Mallorca ha hecho oficial el relevo horas después de que este diario adelantara en exclusiva el movimiento y una vez finalizado el pleno extraordinario de aprobación de los presupuestos para 2026, el último de Rodríguez al frente de la cartera turística. Está previsto que Ginard tome posesión del cargo mañana en un acto que se celebrará en el Palau Reial.

El fin de ciclo de Rodríguez supone para el presidente del Consell, Llorenç Galmés, un cambio de enfoque del departamento de Turismo. La llegada de Ginard implicará, tal y como han explicado desde la institución insular a través de un comunicado, una apuesta "como nunca" por el binomio cultura-turismo. Según ha expresado Galmés, este nuevo perfil tratará de aportar sus conocimientos en el ámbito cultural al sector turístico "para profundizar en esa estrategia y avanzar en la consolidación de Mallorca como un destino cultural en el ámbito internacional".

Marcial Rodríguez abandona la conselleria insular después de haber asumido el reto de lidiar con una de las carteras más exigentes y tensionadas del Consell. El equipo de Galmés confió en él para reformar y ordenar el departamento y estabilizar las relaciones con la patronal del alquiler turístico, una labor que tras su salida dan por cumplida pese a las discrepancias surgidas en los últimos meses. El comunicado de la institución insular lo explica de esta forma: "Una vez cumplidos los objetivos marcados al inicio de la legislatura, ahora el departamento entra en una nueva fase de consolidación y gestión ordinaria".

Las polémicas relacionadas con su gestión y sus relaciones con el el entorno laboral habían lastrado la imagen y mermado las ganas de continuar de Rodríguez, factores que, entre otros, le han empujado a dejar finalmente su cargo. Se especulaba con que el ya exconseller pueda ser reubicado en el Ayuntamiento de Palma, aunque desde el Consell señalan que la intención de Rodríguez no es otra que retomar su actividad laboral en el sector privado antes de jubilarse en los próximos años.

Galmés, ha agradecido "el paso valiente de Guillem Ginard" y ha afirmado que "desde el inicio de este mandato estamos consolidando la posición de Mallorca como un referente internacional de turismo responsable y sostenible, con el objetivo de construir un futuro equilibrado entre el desarrollo económico, la conservación de los valores de nuestra isla y el bienestar de los residentes".

Asimismo, el presidente también ha destacado "la gran labor llevada a cabo por Rodríguez de reestructurar y modernizar el departamento de Turismo, ordenar la oferta turística y luchar contra el intrusismo".