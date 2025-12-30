Armengol sabe que perderá
Francina Armengol estaba convencida de que su tercer mandato en el Govern, el malogrado 2023-27, «iba a ser el mejor, el auténtico». Cabe imaginar la desolación que sufrió tras su derrota, solo equiparable a la sorpresa recibida por Marga Prohens. La primera presidenta de Balears fue catapultada de inmediato a presidenta del Congreso para aplacar a Puigdemont, pero la tercera magistratura del Estado no ha sanado su frustración.
El retroceso del Congreso al Consolat parece jerárquicamente inviable, aparte de que su actual presidencia no ha disparado la proyección de Armengol. Además, la corrupción del PSOE obliga a acercarse con mascarilla a los Governs del último Pacto de Progreso, donde Koldo y Aldama mandaban más que la mayoría de consellers. Y sobre todo, las victorias que encadenará el magma PP/Vox en las elecciones encadenadas en Extremadura, Aragón, Castilla o León y Andalucía disuadirían cualquier ambición de retorno.
Armengol sabe que perderá, tanto si no se presenta como sobre todo si encabeza la candidatura socialista de 2027. Ni siquiera el pánico a ser suplantada por Aina Calvo explica su indefinición. En un sistema electoral, quien no expresa su concurso, estorba la germinación de otra candidata. Antoni Costa se convirtió el domingo en el primer dirigente del PP, antes partido alfa, que se ve humillado a sumar sus escaños a los de otra formación. Aparte de pecar por exceso, el vicepresidente del Govern le plantea a Armengol un dilema inasumible, cómo evitar la mayoría absoluta ahora mismo inevitable de PP/Vox.
