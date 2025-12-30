El alquiler turístico confía en que la salida de Rodríguez permita desbloquear "situaciones enquistadas y recuperar la confianza con el sector"

El sector turístico recibe la salida del ya exconseller de Turismo del Consell de Mallorca José Marcial Rodríguez con agradecimiento por parte de los hoteleros por sus esfuerzos para controlar la oferta ilegarl y su defensa del turismo responsable y con críticas desde el alquiler turístico por las "situaciones enquistadas" que va a heredar el nuevo titular del Departamento, Guillem Ginart, del que esperan "una nueva etapa de diálogo y soluciones". Por parte de las agencias de viajes se reconoce que a Rodríguez le ha faltado "impacto" porque sus proyectos eran "a largo plazo".

La primera reacción tras el anuncio de este martes por parte del Consell del nombramiento de Guillem Ginard, avanzado por este diario, con la marcha de Marcial Rodríguez que la institución insular ha presentado como su renuncia para volver a la actividad privada, con vistas a su jubilación, ha llegado desde Habtur. La Asociación de Viviendas Turísticas de Baleares (Habtur), que ha tenido varios encontronazos con Rodríguez, da la bienvenida a Ginart en "un momento clave" para su sector, "con cuestiones pendientes que requieren diálogo, claridad y decisiones".

"La etapa de Rodríguez ha estado "marcada por decisiones que han dejado cuestiones relevantes sin resolver"

La patronal espera que esta nueva etapa sirva "para reabrir canales de comunicación, escuchar todas las partes implicadas y avanzar hacia soluciones equilibradas y realistas". "Confiamos que esta nueva etapa permita avanzar, desbloquear situaciones enquistadas y recuperar la confianza entre la Administración y el sector", advierte. La etapa de Rodríguez ha estado "marcada por decisiones que han dejado cuestiones relevantes del sector sin resolver", sostiene Habtur, por lo que espera que el nuevo consejero inicie "un rumbo diferente basado en el diálogo y la equidad".

Así, la asociación del alquiler turístico menciona retos como que de una vez por todas funcione la bolsa de plazas turísticas y reclama "criterios transparentes y equitativos entre todas las tipologías de alojamiento". Defiende a su sector "formado mayoritariamente por pequeños propietarios, arraigados en el territorio, que cumplen la normativa y que quieren continuar aportando valor a la economía local" y se pone a disposición del nuevo conseller en pro de "un modelo turístico ordenado, sostenible y justo".

Desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), se agradece a Rodríguez "los esfuerzos realizados para el control de la oferta ilegal y la labor en favor de un turismo responsable" y el objetivo de lograr "una convivencia armónica" entre los residentes y visitantes "considerando, siempre, la actividad turística como motor y vector de oportunidades tanto para la economía como para la sociedad mallorquina".

Los hoteleros se ponen a disposición de Guillem Ginart "para trabajar juntos en los retos y objetivos del turismo, también vinculado a la cultura. Esperamos, en breve, mantener un encuentro para trasladárselo personalmente y dialogar sobre las prioridades y las cuestiones más relevantes que es preciso acometer, así como conocer el enfoque de actuación que imprimirá en su nuevo rol en el Consell de Mallorca".

Un diálogo "más cercano"

Por parte de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Mallorca (Aviba) se reconoce que Rodríguez "tenía grandes ideas y proyectos en la mente. Pero lo que ha puesto en práctica no ha tenido impacto" porque eran "grandes proyectos a largo plazo", recalca Pedro Fiol. El presidente de los agentes de viajes cree que "muchos de los problemas" del sector "tienen más fácil solución con un diálogo más cercano", que es lo que esperan del nuevo conseller, a cuya disposición se pone también este sector.

El segmento del lujo respeta "la decisión personal" de Rodríguez. "Queremos reconocer el trabajo realizado durante su etapa al frente de una conselleria clave para el presente y el futuro de nuestra isla", declara Jesús Cuartero, presidente de Essentially Mallorca. "El turismo es un sector estratégico que requiere estabilidad, diálogo y una visión a largo plazo", considera Cuartero, "por ello, confiamos en que esta nueva etapa permita seguir reforzando la colaboración público-privada y seguir avanzando hacia un modelo turístico basado en la calidad, la sostenibilidad, la identidad local y el valor añadido para Mallorca". Desde Essentially se reitera su plena disposición a colaborar con las instituciones "para continuar posicionando la isla como un destino de referencia internacional en turismo responsable, auténtico y de excelencia”.