La XVI Cursa Infantil de Reis amplía a 1.050 las plazas para su edición en Can Pastilla

Palma acogerá el próximo domingo 4 de enero la XVI edición de la Cursa Infantil de Reis, una cita deportiva dirigida a niños de entre 0 y 12 años que tendrá lugar en Can Pastilla y que este año amplía su oferta hasta las 1.050 plazas disponibles, según ha destacado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante el acto de presentación.

La presentación de la prueba ha tenido lugar este lunes en el vestíbulo de Cort y ha sido presidida por el alcalde, acompañado por la ciclista internacional Mavi García, que ejercerá como madrina de honor del evento. Martínez ha subrayado que el incremento de plazas tiene como objetivo “facilitar la participación de un mayor número de familias” y fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas.

El alcalde ha destacado asimismo la presencia de Mavi García como madrina de honor y ha señalado que su trayectoria deportiva, marcada por la dedicación, el esfuerzo y la constancia, “constituye un ejemplo para los jóvenes deportistas”.

Organizada por el Institut Municipal de l’Esport (IME), la Cursa Infantil de Reis es una prueba gratuita y de carácter no competitivo, estructurada en distintas categorías con recorridos adaptados a cada franja de edad. Según ha informado el IME, las carreras comenzarán a las 11.00 horas con la categoría de 11 a 12 años, que recorrerá una distancia de 800 metros.

A las 11.15 horas será el turno de los participantes de 8 a 10 años, con un recorrido de 600 metros, mientras que a las 11.30 horas se celebrarán las carreras para los niños y niñas de 6 a 7 años, con una distancia de 400 metros. Las pruebas correspondientes a la categoría de 4 a 5 años tendrán lugar a las 11.45 horas, también con un recorrido de 400 metros, y los participantes de 0 a 3 años cerrarán la jornada a las 12.00 horas con una distancia de 200 metros. En estas dos últimas categorías, los menores deberán participar acompañados por un adulto.

Desde la organización se ha informado de que todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa, una medalla de participación y una merienda saludable, gracias a la colaboración de Quely y Mercapalma, y que durante el desarrollo de la prueba se habilitarán puntos de agua potable.

El evento contará además con actividades complementarias y con la presencia de un paje real, que se encargará de recoger las cartas dirigidas a los Reyes Magos de Oriente, reforzando el carácter familiar y festivo de la jornada.

Al acto de presentación han asistido también la segunda teniente de alcalde y regidora de Educación, Servicios Sociales, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad, Lourdes Roca, y el director general de Deportes, David Salom. La Cursa Infantil de Reis cuenta con la colaboración de Mercapalma, Quely, la Federación de Atletismo de las Illes Balears y la EMT de Palma.