Vecinos afectados por el vehículo incendiado en sa Coma: «Si esto pasa a las dos de la noche, estamos muertos»

Los vecinos que resultaron con sus casas más dañadas tras el incendio en el edificio de la calle Ficus de sa Coma, con posibles estructurales, fueron realojados en los apartamentos Europa de sa Coma. Con carácter previo, estas personas fueron trasladadas al polideportivo municipal. No obstante el alcalde de Sant Llorenç des Cardassar, Jaume Soler, hizo gestiones para que abrieran dichos apartamentos por esta causa excepcional. La práctica totalidad es consciente de que se enfrentaron a un peligro intenso del que milagrosamente salieron indemnes.

Danilo Schweiger, ucraniano de 22 años que lleva la mitad de su vida residiendo en Mallorca, tuvo que salir con lo puesto, junto con sus padres, del edificio de la calle Ficus donde residía. No sabe si podrá volver a lo que alguna vez fue su casa. «Nos despertó el sonido de las alarmas del coche. Era muy potente», recuerda. El padre de familia fue el que se percató rápidamente de la gravedad de lo que les estaba ocurriendo.

«Hay un incendio, dijo mi padre. De pronto vimos que había mucho humo. Al abrir la puerta, nos empezaba a entrar en casa.». Agentes de la Guardia Civil llegaron en ese momento. Su actuación fue providencial para evitar que sufrieran una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. «Nos dijeron que no saliéramos. Tapamos la puerta con una toalla empapada en agua», recuerda. Pese a que su vivienda se encontraba en la parte más alejada del bloque más afectado, no sabe si podrá volver.

Danilo Schweiger, de 22 años, ante la vivienda donde ha sido realojado / Biel Capó

«Nos han dicho que el fuego ha afectado al cableado y se han fundido las tuberías», precisa este joven desarrollador web.

A las ocho de la mañana, el grueso del humo ya se había disipado. Al menos lo suficiente para no resultar intoxicados. «El fuego en el garaje provocó un efecto chimenea y el humo se repartió a todos lados», puntualiza.

Pese a la situación caótica que le tocó vivir, Danilo ensalza el comportamiento de todos los efectivos desplegados durante el incendio. «Los equipos de emergencia trabajan muy bien. Nos dieron oxígeno y comida.», subraya. Al cabo de un rato les permitieron acudir a su casa a coger solo cosas indispensables.

Por su parte, Joseph, tunecino de 32 años, recuerda que se sobresaltó al despertar que su casa se encontraba llena de humo. En un principio lo atribuyó a un fallo en alguno de sus electrodomésticos hasta que luego se percató de que todo procedía del exterior. Entre la humareda se topó con la dueña del coche incendiado y con su hijo de unos cinco años. «La mujer no paraba de gritar y ayudé a bajar al niño al piso de abajo. Pero con ella no podía», abundó.

La presencia de un agente de la policía local y de otro hombre fue crucial para que pudieran bajar a la mujer hasta una zona segura. Al parecer esta ya se encontraba muy agitada ante lo ocurrido. El fuego se había iniciado en su coche, estacionado en el aparcamiento subterráneo.

Joseph recuerda cómo su casa se llenó de humo en muy poco tiempo / Biel Capó

«Mi coche está aparcado justo al lado del suyo. Por suerte el mío está bien. Solo le cayeron tuberías y placas metálicas encima. Como mucho algo de chapa, apunta Joseph. Los daños en su vehículo han sido mucho menores que el del Toyota CHR de su vecina que quedó completamente destrozado.

Joseph conoce buena parte de los problemas de su vecina con su expareja. Al parecer, esta le ha narrado que un juez le ha dictado una orden de alejamiento sobre ella. «Yo no sé si ha sido él el que ha incendiado el coche», puntualiza.

Pese a la gran contrariedad que le ha supuesto abandonar su casa cuando se disponía a emprender un viaje, Joseph se considera inmensamente afortunado. Al menos si lo compara con lo que podría haber ocurrido si este se produce de madrugada. «Si esto llega a ocurrir a la una o a las dos de la madrugada, morimos todos», recalca.

Por su parte Manuel Rey, español de 76 años, se muestra exultante pese a la traumática experiencia vivida apenas un día antes. También se ha visto obligado a abandonar su casa precipitadamente por el fuego y ser realojado en los apartamentos Europa de sa Coma. No oculta su inmenso agradecimiento a un residente en el complejo de la calle Ficus. Se trata de un residente alemán, que realizaba su carrera matutina.

Manuel Rey agradece a un corredor que les avisar al ver el incendio / Biel Capó

«Nos avisó a todos»

«Este hombre salió a correr a las seis y media de la mañana, como hace todos los días, pero en este caso se dio cuenta de que había un incendio y llamó a la policía y nos avisó a todos. Sin su ayuda, las consecuencias habrían sido mucho peores», recalca.

El devastador incendio del complejo de la calle Ficus de sa Coma ha ocasionado graves destrozos. Hasta el punto de que se han apreciado daños estructurales, se ha precintado un bloque entero y estos han sido realojados provisionalmente en los apartamentos Europa. Todas estas personas saben que su estancia tiene fecha de caducidad. Las consecuencias reales se sabrán cuando el arquitecto municipal elabore su informe.