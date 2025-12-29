Son Espases, el mejor hospital público de Baleares en 2025, y Quirónsalud Palmaplanas, el mejor privado

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (Icgea) ha publicado este lunes la décima edición de su Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH 2025), en el que el Hospital Universitario de Son Espases se consolida como el mejor valorado en Baleares.

En concreto, Son Espases obtiene una valoración de 0,833 sobre 1, le sigue el Hospital Quirónsalud Palmaplanas -con un 0,804-, la Clínica Rotger -0,775-, el Hospital de Son Llàtzer -0,749- y el top 5 lo completa el Hospital de Can Misses -0,692-.

Mejor hospital de España

Este es el décimo año que el Icgea publica su ranking IEH, en que la Fundación Jiménez Díaz vuelve a situarse como mejor hospital de España, con diez años ininterrumpidos de liderazgo, siendo reconocido por su consistencia en calidad asistencial, innovación y gestión y consolidándose como referente en el sistema sanitario europeo.

"Diez años consecutivos como mejor hospital de España demuestran que la excelencia no es solo una cuestión de resultados clínicos o reputación, sino de consistencia y visión estratégica. La Fundación Jiménez Díaz ha sabido evolucionar desde un modelo asistencial al de salud inteligente, integrando investigación, digitalización, gestión eficiente y humanización de los cuidados", ha afirmado el vicepresidente ejecutivo del Icgea, Jesús Sánchez Lambás.

El IEH General y Autonómico se consolidan como una medición de referencia año tras año, al evaluar la excelencia de los centros hospitalarios en España sin discriminar la titularidad de los centros analizados y reflejar el impacto de un sistema que combina múltiples fortalezas: desde su personal altamente cualificado, reconocido por incluir algunos de los mejores médicos y especialistas de Europa, hasta las significativas inversiones en infraestructura y tecnología de vanguardia que impulsan la innovación asistencial.

"Este ranking destaca no solo el alto nivel científico de los hospitales, sino también la transformación del modelo de atención al paciente, con un enfoque cada vez más centrado en la humanización de los cuidados y en la implementación de estrategias personalizadas que mejoran la experiencia del usuario", ha añadido el instituto.

Cinco de los diez mejores hospitales de España están en Madrid

El IEH 2025 confirma la fortaleza sanitaria de la Comunidad de Madrid en la sanidad española al encabezar los dos primeros puestos del top 10 nacional y copar cuatro de las cinco primeras posiciones.

"Madrid representa un modelo sanitario en el que interactúan centros públicos y privados que han sabido evolucionar hacia estructuras inteligentes, sostenibles, digitales y centradas en el paciente. La excelencia no está hoy vinculada únicamente al tamaño o la titularidad, sino a la capacidad de transformar la organización en valor real para el paciente," ha señalado Jesús Sánchez Lambás.

Así, el top 5 lo conforman este año la Fundación Jiménez Díaz -1- y el Hospital Universitario La Paz -2, estabiliza el puesto-, en Madrid; el Hospital Vall d'Hebron, de Barcelona -3, que gana un puesto y recupera su mejor posición en la serie histórica del IEH-; el Hospital Universitario Gregorio Marañón -4, que baja un puesto- y el Hospital Clínico San Carlos -5, se mantiene-, ambos de Madrid.

El top 10 lo completan este 2025 el Hospital Clínic de Barcelona -6, se mantiene-, el Hospital Quirónsalud Barcelona -7, sube dos posiciones-, el Hospital Quirónsalud Madrid -8, sube dos puestos-, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba -9, que entra a formar parte de los mejores centros sanitarios a nivel nacional- y el Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona -10, que entra también a formar parte de los mejores centros sanitarios de España-.

En esta edición, Madrid vuelve a ser, la región con mayor representación entre el top 10 de los mejores centros sanitarios españoles, con cinco hospitales, seguida de Cataluña con cuatro, y, como gran novedad, Andalucía regresa al top 10 --dominado desde 2018 por Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana--.

"España cuenta con uno de los sistemas hospitalarios más robustos y sólidos de Europa, capaz de combinar excelencia clínica, investigación médica avanzada y una atención orientada cada vez más al paciente. Nuestros hospitales no solo destacan por su calidad, sino por su capacidad de adaptación a escenarios complejos como el envejecimiento de la población, la cronificación de los pacientes, la sostenibilidad del sistema, la digitalización o la integración de nuevas tecnologías sanitarias. El verdadero reto ahora no es solo mantener esa calidad, sino garantizar que la innovación, la eficiencia y la humanización de la atención lleguen realmente a los pacientes y se conviertan en valor tangible para la sociedad, anticipando las tendencias", ha concluido Sánchez Lambás.

El IEH analiza los centros hospitalarios españoles públicos y privados con mayor compromiso con la calidad y la sostenibilidad de un sistema de salud universal.

Para elaborarlo, el Icgea tiene en cuenta parámetros como la calidad asistencial, el servicio hospitalario, el bienestar y la satisfacción percibidos por el paciente, así como la capacidad innovadora, la atención personalizada y la eficiencia en el uso de los recursos asignados.

El IEH se elabora con base en tres ejes, como IEH General -los 10 mejores centros a nivel nacional-, IEH autonómico -los cinco mejores de cada comunidad- e IEH por especialidades -los tres mejores, según especialidad-.

Para la elaboración de este exhaustivo análisis, el Icgea ha realizado en esta edición 2.300 encuestas a profesionales del ámbito de la salud en España procedentes de distintos hospitales, que han dado como resultado un IEH con base en los datos y resultados de estos centros, así como en las percepciones de los profesionales que trabajan en ellos.