Salud asegura que se reprogramarán "todas" las citas y cirugías canceladas en Baleares por la huelga de médicos

La conselleria de Salud asegura que "todas" las citas médicas y cirugías que fueron canceladas durante la huelga de médicos a principios de diciembre se reprogramarán. Lo ha afirmado esta mañana la consellera del ramo, Manuela García, al ser preguntada por los retrasos de pacientes que vieron suspendidas sus consultas o intervenciones y que, semanas después, aún no han recibido una nueva fecha: "Por supuesto que se reprogramarán. No solo todas las citas, sino también todas las cirugías", ha respondido García.

Cabe recordar que la huelga se desarrolló del 9 al 12 de diciembre y Consubal ha denunciado que una parte de las citas que se cancelaron no se han reprogramado automáticamente, sino que los afectados han tenido que pedir una nueva, con demoras de varias semanas. La consellera ha reconocido que el proceso no ha sido sencillo: "Con todos estos días festivos, no ha sido una situación fácil", ha admitido. García ha subrayado que la huelga ha sido apenas unos días antes de las vacaciones de Navidad, lo que ha dificultado la reorganización inmediata de la actividad: "Esta última semana, con los festivos, ha sido casi imposible reprogramar", ha señalado.

Cabe recordar que la huelga de médicos, convocada en protesta contra el nuevo Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, tuvo mucho impacto en Baleares: solo en Mallorca, los cuatro días de paro dejaron 225 operaciones quirúrgicas y 10.244 consultas anuladas, tanto en hospitales como en Atención Primaria. A estas cifras se suman cientos de pruebas diagnósticas y radiológicas que también tuvieron que suspenderse.

En concreto, según los datos que dio el IB-Salut en aquel momento, durante los cuatro días se cancelaron en Mallorca 4.843 consultas hospitalarias y 5.401 consultas de Atención Primaria, además de 506 pruebas radiológicas y 114 pruebas diagnósticas. En el conjunto de las islas, las operaciones suspendidas ascendieron a 246 y las consultas anuladas superaron las 8.200 hasta el jueves de aquella semana.

En Menorca, la huelga provocó la cancelación de 31 operaciones y más de 450 consultas entre Atención Primaria y hospitales, mientras que en Ibiza y Formentera se suspendieron 46 intervenciones quirúrgicas y cerca de 1.200 consultas médicas. Se trata, por tanto, de miles de citas que ahora se tienen que reprogramar. La consellera no ha concretado plazos, pero ha insistido en que el proceso está en marcha y que se hará de forma progresiva.