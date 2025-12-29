El PSOE prepara su ofensiva para 2026 en el Consell de Mallorca centrada en vivienda y alquiler turístico ilegal

El PSOE ya tiene marcada su hoja de ruta en el Consell de Mallorca para 2026. Los socialistas articularán su oposición sobre dos temas relacionados entre sí y que, desde hace meses, pasaron al centro del debate político: la vivienda y el alquiler turístico ilegal. En el primero pleno ordinario del año, que se celebrará el próximo 8 de enero, presentarán dos mociones enfocadas en esta línea.

Los socialistas, tal y como ha señalado la portavoz de los socialistas, Catalina Cladera, y la consellera del PSIB, Sofía Alonso, propondrán dos iniciativas en materia de vivienda y turismo: reclamarán más firmeza en la lucha contra el alquiler turístico ilegal para devolver viviendas al mercado residencial, aumentar el parque de viviendas públicas y sociales y movilizar las viviendas vacías con garantías públicas.

"Hoy en día trabajar no te garantiza tener una casa. Además, teniendo competencias, Galmés es incompetente en combatir la oferta ilegal", ha criticado Cladera durante su intervención. "No hay derecho a la vivienda para los residentes sin poner límites al alquiler turístico ilegal. No puede haber turismo sostenible si no hay residentes que puedan vivir dignamente en Mallorca", ha subrayado la portavoz socialista.

En ese sentido, Cladera ha acusado al equipo de gobierno insular formado por PP y Vox de "fomentar la exclusión de la gente y mirar hacia otro lado mientras los precios del alquiler suben un 15% anual, los barrios se vacían y los residentes pierden el derecho a vivir allí donde han nacido". También ha criticado la "falta de acción" del Consell en la lucha contra el alquiler vacacional ilegal, con "expedientes que caducan, sanciones que no se ejecutan y ningún cierre cautelar de actividades ilegales".

"Esto genera impunidad y manda un mensaje peligroso: que incumplir la ley sale barato", ha sostenido, vinculando esta situación a un conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez, "que no actúa y se dedica constantemente a vender humo", recordando al mismo tiempo los 52 expedientes de su departamento que caducaron este 2025. Alonso, por su parte, ha relacionado la falta de vivienda a precios razonables con la "proliferación" del alquiler turístico ilegal, el cual ha llamado a "erradicar". "No regular, no maquillar, no tolerar... erradicar", ha matizado. "Retirar un anuncio de una plataforma no sirve de nada si la actividad continúa encubierta. Es necesario actuar de manera conjunta con los ayuntamientos, el Govern y el Estado", ha proseguido.

Unos presupuestos que "atacan la lengua"

Durante la rueda de prensa, el grupo socialista en el Consell de Mallorca ha vuelto a alertar de que los presupuestos de la institución insular, que previsiblemente serán aprobados este martes de forma definitiva, presentan "riesgo de incumplimientos y de bloqueo de partidas". Cladera ha recordado que ya presentaron, tanto ellos como otras formaciones, una reclamación al considerar que las cuentas están "mal hechas" y que no solucionan los problemas reales de la ciudadanía.

Además, la portavoz ha recriminado que los presupuestos "atacan la lengua" y están "teñidos de xenofobia, especialmente contra la atención de los menores migrantes". "Es un presupuesto mal hecho porque no hay suficiencia de ingresos. El hecho de que la comunidad autónoma no tenga presupuestos perjudica al Consell, faltan 45 millones de euros como mínimo", ha subrayado.

Instantes después de terminar la comparecencia de Cladera y Alonso, el PP ha acusado al PSIB de intentar "desviar la atención" de unos presupuestos "históricos" del Consell, que previsiblemente se aprobarán de forma definitiva en el pleno extraordinario que tendrá lugar este martes a las ocho de la mañana.

El portavoz adjunto de los 'populares', Bernat Vallori, ha comparecido ante los medios de comunicación para señalar que "vemos que el PSIB critica y critica y está instalado en el no por el no. Y es normal, porque son unos presupuestos muy buenos e históricos para esta institución", ha defendido.

Vallori ha reivindicado que son las terceras cuentas anuales que el equipo de gobierno aprueba "en tiempo y forma". "Es un pacto estable que trabaja para los mallorquines y que gestiona", ha sostenido. El portavoz del PP ha lamentado que los socialistas critiquen la financiación de los presupuestos, que según ellos se verán perjudicados por la falta de cuentas autonómicas para 2026, alegando que esta está "asegurada por ley" desde 2014.

Por contra, ha puesto en valor que "seis de cada diez euros" de los presupuestos que previsiblemente recibirán este martes la luz verde definitiva van destinados a políticas sociales y que marcan un "récord" en inversión directa para los ayuntamientos. "Entendemos que el PSIB no quiera criticarlos presupuestos en sí, recordemos que enmendaron ocho millones de euros de los 760 millones. Criticar por criticar es un ejercicio de desviar la atención de unos presupuestos que son históricos", ha zanjado.