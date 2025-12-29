El problema de la vivienda se cronifica en Baleares ante la falta de solución

El año político se ha desarrollado bajo una presión constante y creciente: la vivienda. Ningún otro ámbito ha concentrado con tanta claridad el malestar social ni ha expuesto de forma tan nítida los límites de la acción política autonómica. Se ha convertido en un factor estructural que condiciona la estabilidad social, el clima político y el propio relato del mandato. En abril, unas 3.500 personas salieron a la calle en Palma en una gran manifestación por la vivienda, integrada en una convocatoria estatal celebrada en unas cuarenta capitales españolas.

Los datos dibujan un escenario de máxima tensión. En el segundo trimestre de 2025, el precio de la vivienda se disparó cerca de un 12%, consolidando una tendencia que sitúa al archipiélago en una posición singular dentro del mercado inmobiliario español. Según el último informe de CaixaBank Research, los precios han aumentado un 30,7% en términos nominales respecto al pico de 2007, el mayor encarecimiento del Estado junto a Málaga. Balears no solo ha superado la burbuja anterior: ha entrado en una nueva fase de presión sostenida.

El informe identifica una combinación de factores que ayudan a entender la magnitud del fenómeno: un déficit acumulado de vivienda, el auge de la demanda extranjera y la fuerte atracción del mercado de lujo. Hoy, los compradores extranjeros ya adquieren cuatro de cada diez viviendas que se venden en las islas. A este cuadro se suma un elemento decisivo: el crecimiento demográfico. Balears incorpora cada año alrededor de 15.000 nuevos residentes en un territorio limitado, con una oferta residencial rígida y escaso margen físico para absorber ese incremento de población.

La sobrepoblación deja así de ser un debate abstracto para convertirse en una variable directa del mercado de la vivienda. Más residentes implican más demanda inmediata en alquiler y compra, en un parque ya tensionado. El resultado es un mercado crecientemente competitivo, donde la capacidad adquisitiva externa y el capital globalizado desplazan a la población local. La vivienda se transforma en un filtro social y territorial.

Prohens llegó al Consolat de Mar con la promesa de un cambio de enfoque respecto a la etapa progresista: menos intervención directa, más agilización administrativa y mayor colaboración público-privada para incrementar la oferta. Pero mientras los precios subían y la población crecía, la distancia entre el discurso político y la experiencia cotidiana se ha ensanchado. Los jóvenes de Balears solo pueden permitirse, en solitario, una vivienda de apenas 17 metros cuadrados. Los nacidos en las islas tienen hoy menos posibilidades de emanciparse que quienes llegan desde fuera, atraídos por un mercado laboral dinámico pero desconectado de la realidad residencial. La presión no es solo económica: es generacional y territorial.

A esta tensión estructural se añade ahora un factor de corto plazo con alto potencial desestabilizador. Un total de 24.456 contratos de alquiler finalizarán en Balears a lo largo de 2026. Miles de inquilinos se enfrentan a renovaciones en un mercado con escasa oferta y precios al alza, lo que abre la puerta a incrementos muy significativos de las rentas. La vivienda deja así de ser un problema futuro para convertirse en una amenaza inmediata para amplias capas de la población.

La respuesta del Govern al problema de la vivienda ha pivotado básicamente sobre la ampliación de la oferta. De ahí la apuesta por los proyectos residenciales estratégicos (PRE) y por la flexibilización normativa en suelos urbanizables y áreas de transición. Sin embargo, esta estrategia ha chocado con dos límites claros. Por un lado, la inseguridad jurídica derivada del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por PSOE, Sumar, Més y Podemos. Por otro, la cautela del sector promotor, que ha optado por frenar proyectos. En palabras del propio sector, en esta legislatura no se verá ni una grúa en muchos de esos suelos.

La consecuencia es una paradoja política: un Govern que identifica correctamente la falta de oferta como uno de los problemas centrales, pero que gobierna en un escenario en el que la población sigue creciendo y el mercado del alquiler entra en una fase crítica. La vivienda, que exige planificación a largo plazo y estabilidad normativa, se mueve entre la urgencia social y la lentitud institucional.

El balance del año no es tanto el de una política fallida como el de un choque entre dinámicas estructurales y capacidad de gobierno. La combinación de sobrepoblación, mercado globalizado, presión demográfica y territorio finito actúa como un acelerador del conflicto residencial. La vivienda se convierte así en el principal espejo del mandato: revela los límites del poder autonómico y la dificultad de gobernar el crecimiento.

Balears cierra el año con la vivienda convertida en frontera política. Frontera entre el crecimiento y la cohesión social, entre el mercado global y la permanencia de la población local, entre el tiempo largo de las soluciones y la urgencia inmediata de miles de hogares. Mientras la llegada de nuevos residentes siga superando la capacidad real del territorio para absorberlos, y mientras el mercado del alquiler continúe tensionándose, la vivienda seguirá siendo el eje central del malestar social y el principal desafío político del Govern de Marga Prohens.