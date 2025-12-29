La predicción del tiempo en Mallorca para Nochevieja y Año Nuevo según la AEMET

Las lluvias que han asolado las Baleares durante los últimos días se despiden para dar paso a un tiempo estable y frío en Nochevieja y Año Nuevo. Mallorca podrá recibir el 2026 sin ninguna alerta por lluvias y tormentas, aunque sí con frío y bajas temperaturas.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Metereología, el último día del año se mantendrá con intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación débil y aislada.

En cuanto a las temperaturas en la isla durante estas fechas, la AEMET espera pocos cambios o ligeros descensos, con mínimas de 4º y máximas de 15º, acompañadas de viento flojo o moderado procedente del norte y nordeste.

Activada la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Baleares este lunes

Cabe recordar que esta mañana el Servicio de Emergencias 112 ha informado de la activación de la alerta amarilla por lluvias y tormentas en todas las islas de Baleares.

Así lo ha indicado en su cuenta de la red social X, donde ha explicado que esta alerta se corresponde con el Índice de Gravedad 0 (IG0), que se activa cuando la información meteorológica permite prever la inminencia de un fenómeno meteorológico adverso con peligro para personas y bienes y se corresponde con fenómenos adversos locales menores que pueden controlarse por medio de una respuesta local rápida sin producir daños.

Aunque la última semana de 2025 ha empezado con lluvias y alerta amarilla, parece que el tiempo dará una tregua para disfrutar la entrada de 2026 de la mejor manera.