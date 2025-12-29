El PP reconoce en el Consell de Mallorca no saber nada sobre una posible salida de Marcial Rodríguez: "No tenemos información de este calibre"

El Grupo Popular en el Consell de Mallorca "no tiene información" sobre la posibilidad de que su líder y presidente, Llorenç Galmés, busque una salida al actual conseller de Turismo de la institución insular, José Marcial Rodríguez. El portavoz del PP, Bernat Vallori, ha reconocido esta mañana ante los medios que los consellers populares desconocen cualquier novedad sobre el futuro de Rodríguez en el Palau Reial.

Preguntado acerca de la información publicada esta mañana por Diario de Mallorca, que sitúa al titular de Turismo en la rampa de salida ante la posible remodelación del gabinete de Galmés que actualmente planea sobre el Ejecutivo insular, Vallori ha respondido brevemente defendiendo que su grupo no tiene conocimiento de los rumores que corren por el Palau: "Desde el grupo popular no tenemos información de este calibre del Ejecutivo y no tenemos nada que añadir", se ha limitado a decir.

Sobre este tema también se ha pronunciado la portavoz del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, que ha urgido al presidente insular, Llorenç Galmés, a cesar inmediatamente a Rodríguez por no cumplir con las competencias que tiene encomendadas. "Ya debería estar hecho, lo hemos pedido en reiteradas comparecencias del conseller, en preguntas, en iniciativas para que hiciera los deberes", ha apuntado.

Cladera ha asegurado que su postura no se debe a "un tema personal" sino a la constatación de que, a su parecer, Rodríguez no está cumpliendo con las competencias en materia turística que tiene encomendadas el Consell. "Se pueden hacer muchas cosas para contener el turismo que no está haciendo, sino todo lo contrario, y para controlar el alquiler vacacional ilegal, que en Palma está lleno y no se hace nada", ha sentenciado.