Multa millonaria a Ávoris por amaño de contratos de viajes con otras agencias

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 2,91 millones a cuatro agencias de viajes que manipularon contratos convocados por el Banco de España y la Universidad Complutense de Madrid, entre ellas figura Ávoris, división de Grupo Barceló. En total han sido sancionadas con casi tres millones de euros cuatro agencias por repartirse los contratos.

En concreto, la CNMC ha sancionado a Nautalia Viajes, S.L. (Nautalia), Viajes El Corte Inglés (VECI) y Ávoris Retail División, S.L. (Ávoris Retail) por repartirse un contrato del Banco de España y otro de la Universidad Complutense de Madrid, y a Integración de Agencias de Viajes, S.A (IAG7) por hacerlo solo en el primer caso, se detalla en una nota de prensa este lunes.

La CNMC inició este expediente en diciembre de 2023, a partir de la información recabada a través de lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Contratos del Sector Público, y tras haber inspeccionado las sedes varias empresas

Reparto de licitaciones

Entre el 21 y el 25 de octubre de 2021, IAG7, Nautalia, VECI y Ávoris acordaron no presentarse a una licitación del Banco de España —de servicios de agencia de viajes integrados de forma fija en su oficina— para que quedara desierta y se volviera a convocar con mejores condiciones.

Entre el 3 y el 31 de octubre de 2022, Nautalia, VECI y Ávoris acordaron repartirse de forma rotatoria los encargos del personal de la Universidad Complutense de Madrid. Cuando la UCM emitía una solicitud de viaje y/o alojamiento, solo recibía una oferta en vez de tres, lo que disminuyó tanto las opciones de los usuarios como los incentivos de las agencias para competir.

Este tipo de acuerdos están prohibidos en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia y en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, recuerda la CNMC

Así pues, tras la instrucción del expediente, la CNMC ha impuesto a Ávoris, IAG7, Nautalia y VECI 630.000 euros de multa a cada una por la infracción con el contrato del Banco de España. Y la multa por el contrato de la Universidad asciende a 110.000 euros en el caso de Ávoris, a 220.000 euros para Nautalia y a 60.000 euros para VECI. En total son 2,9 millones en sanciones.

Prohibición de contratar

Las cuatro agencias de viajes sancionadas no podrán contratar con la administración pública durante un periodo, en el caso de IAG7 son tres meses y seis meses para Nautalia, VECI y Ávoris en licitaciones relacionadas con la prestación de servicios de agencias de viajes y desplazamientos profesionales.

Contra esta resolución podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.

Hay que recordar que Ávoris ganó el concurso de los viajes del Imserso para la temporada 2025/2026 en los lotes 1 y 3, que son los correspondientes a costas peninsulares y escapadas.