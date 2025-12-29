MÉS propone declarar Mallorca territorio tensionado y exige al Consell actuar contra la emergencia habitacional

MÉS per Mallorca ha propuesto declarar la isla territorio tensionado y ha exigido al Consell actuar contra la emergencia habitacional "que expulsa a la juventud", porque "sin jóvenes con futuro, Mallorca no tiene futuro", ha advertido la portavoz ecosoberanista en la institución insular, Catalina Inés Perelló.

La formación ecosoberanista ha informado de su propuesta de declarar la isla territorio tensionado, frenar el uso turístico de las viviendas e impulsar una estrategia integral de emancipación juvenil ante una emergencia habitacional que, a su juicio, "está expulsando los residentes de su propia isla y condenando toda una generación a no poder vivir en Mallorca".

"El acceso a una vivienda digna se ha convertido en el principal factor de desigualdad social, precariedad e inseguridad vital", ha advertido la formación, considerando que "el Consell de Mallorca no puede continuar escondiéndose detrás de las competencias mientras la crisis ya es estructural y socialmente insostenible".

En este contexto, MÉS presentará en el próximo pleno ordinario del Consell, en enero, una moción para afrontar "de manera decidida" la emergencia habitacional que vive la isla, con especial incidencia en la situación de la juventud, y para exigir una respuesta pública "inmediata" ante la, según palabras de los ecosoberanistas, "presión turística y especulativa que domina el mercado inmobiliario".

Según el último Observatorio de Emancipación del Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB), correspondiendo al segundo semestre de 2024, la tasa de emancipación juvenil en Baleares se sitúa en un 16,2%, dos puntos menos que el año anterior. Esto significa que más del 80% de los jóvenes de entre 16 y 29 años viven todavía en casa de los padres, sin poder iniciar un proyecto de vida propio. El informe también señala que el alquiler medio ha llegado a los 1.408 euros mensuales, un incremento del 9,3% en solo un año, mientras que el salario medio juvenil no llega a los 1.200 euros netos mensuales. Además, según el informe, comprar una vivienda es aún más inalcanzable para muchos jóvenes: supone 7,1 años enteros de salario, y una hipoteca equivaldría al 111% del sueldo neto mensual.

Perelló ha denunciado que "en Mallorca, la vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un privilegio" y ha advertido que "la imposibilidad de emanciparse está robando el futuro a una generación entera". Perelló ha sido clara al respecto: "Sin jóvenes con futuro, Mallorca no tiene futuro", y ha reclamado "políticas valientes que sitúen el interés general por encima de la especulación".

Este lunes, Perelló y el conseller insular Biel Payeras se han reunido con representantes del Consell de la Joventut de les Illes Balears y de la organización juvenil Mallorca Nova para explicarles el contenido de la moción y compartir el diagnóstico sobre la situación habitacional. Durante el encuentro, MÉS ha asumido "la evidencia de unos datos que confirman que la vivienda es hoy el principal factor de exclusión juvenil en las Baleares y que la falta de políticas públicas coordinadas pone en riesgo la cohesión social y el futuro de la comunidad". La reunión también ha servido para constatar que la juventud de Mallorca está "profundamente preocupada", pero también "activa, movilizada y organizada".

Payeras, que defenderá la moción en el Pleno, ha sido especialmente crítico con el papel del Consell de Mallorca: "Es cierto que la vivienda no es una competencia directa del Consell, pero es claramente de su incumbencia". Payeras ha añadido que "no se puede seguir mirando hacia otro lado mientras una generación entera queda atrapada entre sueldos bajos y precios imposibles" y ha reclamado que la institución "asuma responsabilidad y liderazgo político para pasar del diagnóstico a la acción".

La moción de MÉS per Mallorca propone, entre otras medidas, reconocer la vivienda como la principal emergencia social de la isla, prohibir nuevos usos turísticos en viviendas, impulsar políticas específicas de emancipación juvenil "con itinerarios reales de autonomía", declarar Mallorca territorio tensionado según la Ley estatal de vivienda con topes a los precios, y reiterar el apoyo a la limitación de la compra de viviendas por parte de no residentes, especialmente en zonas de fuerte presión.

En la reunión han participado, por parte del CJIB, Margarita de Noia, vicepresidenta, y Marina Ordinas, gerente, así como Maria Amorós, en representación de Mallorca Nova.

Con todo, para MÉS per Mallorca, el mensaje está claro: "La emancipación juvenil es una cuestión de justicia generacional y el Consell de Mallorca no puede rehuir su responsabilidad ante una crisis que ya condiciona el futuro de la isla y de la comunidad".