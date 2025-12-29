Jorge Campos sobre la manifestación independentista de Palma: "Estarán todos en el mismo sitio. Estas oportunidades habría que aprovecharlas..."

Jorge Campos, diputado nacional de Vox en el Congreso, ha publicado este lunes una red social X un comentario que ha indignado a los partidos y asociaciaciones soberanistas de Mallorca.

Aprovechando el cartel de la tradicional convocatoria de la manifestación independentista en Palma que se celebra este martes, 30 de diciembre, a las 18.00 horas en el Passeig del Born, bajo el lema Molt per lluitar, tot per guanyar, el político de Vox ha manifestado: "Este día sabemos que, en Palma de Mallorca , los separatistas pancatalanistas están todos en el mismo sitio. Estas oportunidades habría que aprovecharlas…", ha subrayado.

Inmediatamente, Més per Mallorca ha expresado su más rotunda condena contra las declaraciones realizadas en redes sociales por el diputado de Vox Jorge Campos, a quien acusa de lanzar una amenaza intolerable en una sociedad democrática en el contexto de la manifestación de la Diada de Mallorca.

Més considera, en un comunicado, que estas declaraciones son “absolutamente irresponsables, peligrosas e impropias de un cargo público”. La formación ecosoberanista anima a la ciudadanía a participar de forma “pacífica, cívica y masiva” en la tradicional manifestación de la Diada de Mallorca, convocada por asociaciones, colectivos y entidades soberanistas. Recuerda que se trata, como cada año, de una movilización democrática, plural y no violenta que forma parte del derecho legítimo de la ciudadanía a expresarse.

Més subraya que “no tiene miedo del fascismo ni de sus intimidaciones”, pero alerta de que las palabras de Campos suponen un señalamiento explícito que podría poner en riesgo la seguridad de las personas y entidades mencionadas, fomentando el odio y la confrontación.

Por este motivo, la formación advierte de que considerará directamente responsable a Jorge Campos de cualquier incidente, agresión o alteración del orden público que pudiera derivarse de sus declaraciones, y no descarta emprender acciones legales ante unos hechos que podrían ser constitutivos de delito.

Finalmente, el partido ha expresado que reafirma su compromiso con la democracia, la convivencia y una Mallorca “libre, diversa y respetuosa con los derechos y libertades colectivas”, frente a los discursos de odio y la extrema derecha.