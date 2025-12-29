Guillem Ginard, nuevo conseller de Turismo de Mallorca

Guillem Ginard Sala (Campos, 1974), sustituirá a Marcial Rodríguez como conseller de Turismo de Mallorca tras su defenestración en el cargo, como ha adelantado en exclusiva este diario. Ginard rompe con todas las quinielas posibles, al no tener un perfil procedente del sector turístico. El hasta ahora director insular de Cultura del Consell asume una de las carteras con mayor peso político y trascendencia.

El de Ginard no ha sido el primer nombre que el PP ha barajado para relevar a Marcial Rodríguez, cuya gestión rodeada de polémica, especialmente su enfrentamiento con la patronal del alquiler turístico -Habtur- había llegado al límite. El nuevo conseller es el único que ha aceptado el reto de ponerse al frente de la cartera en la recta final de legislatura, tras las negativas de otros nombres que estaban sobre la mesa. Su relevo en Cultura procederá seguramente del mismo departamento. Con su designación el PP también busca pacificar al alquiler vacacional y pasar etapa.

Guillem Ginard, conocido popularmente por Pellisseta -su apodo campaner- tiene una vasta trayectoria política, siempre entre el PP y UM, con alguna aventura en forma de marca independiente. Fue director insular de Cultura con Maria Antònia Munar, la histórica líder de UM. También fue alcalde de Campos, su pueblo, con pactos a la izquierda y a la derecha.

Cuando parecía que su carrera política había tocado a su fin, Llorenç Galmés, lo recuperó a mediados de 2023 tras hacerse con la presidencia del Consell de Mallorca; fue un fichaje con cierta repercusión, ya que el PP recuperaba a una especie de hijo pródigo. Su regreso a la primera línea política le sitúa en la órbita del llamado clan de Campos, en sintonía con la presidenta balear, Marga Prohens, y su mano derecha Sebastià Sagreras Peixet.

Está por ver cuál será la reacción de los hoteleros con este nombre. Las primeras voces apuntan que «de entrada no les va a gustar porque desconoce el mundo del turismo». Sin embargo, si algo ha demostrado Ginard es su capacidad política para mantenerse a flote, con lo que no hay que descartar que termine siendo aplaudido por la patronal hotelera.

En cuanto a Marcial Rodríguez, todo apunta a que será recolocado en el Ayuntamiento de Palma, de la mano del alcalde Jaime Martínez, con el que mantiene muy buena sintonía. La salida de Rodríguez del Consell podría implicar también la marcha de su número dos, Clara del Moral, aún por confirmar.

Los cambios en el organigrama político del Consell serán anunciados probablemente este martes 30 o el miércoles 31 de diciembre por su presidente, Llorenç Galmés. El ascenso de Ginard supondrá nombrar a un nuevo director en Cultura. También deja la institución insular la actual directora de Hacienda y Presupuestos, Maria Antònia Sansó, que da el salto al Govern.