Las empresas de Mallorca no avanzan la llegada de empleados «porque no fideliza»

La escasez de trabajadores que padecen las empresas de Mallorca en casi todos los sectores había sido combatida por algunos empresarios, como los de bares y restaurantes, con el llamamiento anticipado de sus fijos discontinuos, aunque eso deteriorara los resultados económicos de los meses previos al inicio de la temporada turística al disponer de más personal del necesario, en un intento de mantener la plantilla completa en verano. Esa estrategia no se va a mantener durante 2026 al considerar que «no fideliza» y asumir que una parte de ese equipo se marchará si recibe una mejor oferta laboral, según señalan los presidentes de las patronales Restauración-CAEB y de comercio Afedeco, Juan Miguel Ferrer y Joana Manresa respectivamente.

El primero señala que se va a recuperar la práctica tradicional de reclamar la incorporación de trabajadores «cuando corresponda», es decir, solo «una o dos semanas antes de la Semana Santa si vemos que hay vuelos y en las zonas en las que la planta hotelera abra con fuerza», para el correspondiente rodaje, pero no meses antes.

Juan Miguel Ferrer, presidente de Restauración-CAEB / G. Bosch

Evitar sobrecostes

Ferrer añade que una vez comprobado que se está agotando el ‘boom’ de consumo que se registró al salir de la pandemia, las empresas de su sector ya no se pueden permitirse sobrecostes vinculados con un personal superior al estrictamente necesario.

Joana Manresa respalda esos planteamientos, y subraya que el comercio también venía contratando personal con antelación, en ocasiones para formarlo al no tener experiencia, para encontrarse con que una vez mejorada esa cualificación ese mismo empleado se marchaba al recibir ofertas económicas que «en algunos casos han sido de solo 20 euros más al mes».

Estas situaciones, añade la presidenta de Afedeco, se registran especialmente entre los jóvenes. «Sin entrar en si eso es bueno o malo, se ha dado un cambio de valores y prioridades y ya no se produce la fidelización», apuntando que la salida de las empresas se produce en muchas ocasiones «sin dar siquiera los 15 días de antelación». Subraya que este tipo de situaciones «no dejan de empeorar año tras año».

Joana Manresa, presidenta de Afedeco / B. Ramón

Cuestión de ingresos

En el caso de la restauración, Ferrer añade que no es el sector con mayores problemas a la hora de completar plantillas por su competitividad económica debido a un ingreso que no se registra en otras actividades: las propinas.

Este representante empresarial reconoce que la actividad de la restauración conlleva sacrificios en aspectos como los horarios o el tener que trabajar en festivos, pero destaca que tiene unos salarios altos (está vinculada al convenio de hostelería) que la permiten competir con otras en el ámbito turístico a la hora de atraer a mano de obra.

Eso no elimina que en estos negocios «vamos a sufrir en junio y julio» a la hora de contar con la plantilla necesaria, una situación que también se da en el comercio y especialmente en algunas ramas vinculadas al personal de los supermercados, como el de la carnicería, ya que una vez formado es buscado por las empresas hoteleras.

Pero en el origen del problema que se ha creado en Baleares, que durante 2026 va a ser «gigantesco» según Juan Miguel Ferrer, aparece siempre el acceso a la vivienda, lo que hace que el coste de los alquileres sea el principal obstáculo para atraer a personas procedentes de otros puntos del país con las que completar las plantillas.