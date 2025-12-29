Los Bomberos de Mallorca apuntalan el aparcamiento incendiado en sa Coma.

Los Bomberos de Mallorca junto con otros operarios están apuntalando el aparcamiento incendiado el pasado sábado de madrugada en sa Coma, que obligó a desalojar a ochenta personas, para reforzar la estructura del edificio y que los vecinos afectados puedan entrar en sus casas previsiblemente mañana por la mañana.

Un camión de los bomberos, junto al edificio de la calle Ficus, en sa Coma. / Biel Capó

Los bomberos tienen que turnarse y relevarse cada media hora en sus tareas, ya que el sótano siniestrado sigue acumulando gases tóxicos.

Los técnicos municipales han inspeccionado esta mañana el edificio afectado y han comprobado que dos viviendas están seriamente dañadas por el humo y las altas temperaturas registradas, por lo que resultan totalmente inhabitables. Una de las principales preocupaciones son los suministros de agua y luz, ya que la mayoría de pisos aún no tienen estos servicios básicos. Según ha confirmado hoy el alcalde de Sant Llorenç des Cardassar, Jaume Soler, las conducciones de fontanería y electricidad “están totalmente quemadas”, desde la planta baja a los pisos superiores. “Se intentará que recuperen todos los suministros, si bien no será fácil”, ha reconocido el primer edil.

Por su parte, la Guardia Civil continúa con las pesquisas para aclarar el origen del fuego. Los agentes mantienen abiertas varias líneas de investigación. La Policía Judicial ya ha accedido al sótano, donde se encuentra el aparcamiento, para tomar las primeras muestras y realizar una detenida inspección ocular del lugar, en la calle Ficus de sa Coma.

Policías locales acceden al recinto en cuyo aparcamiento se produjo el incendio el sábado. / Biel Capó

El fuego se inició sobre las siete y media de la mañana del pasado sábado en el coche de una mujer, un Toyota híbrido, que quedó totalmente destrozado por las llamas. La propietaria del vehículo figura dentro del sistema Viogen y cuenta con una orden de protección a su favor, ya que anteriormente denunció a su expareja por un episodio de violencia de género por unos supuestos insultos. Estos hechos están siendo investigados por un juzgado de Manacor como un delito leve. Aún no se ha celebrado el juicio y, por tanto, no hay ningún tipo de condena.

Tras la denuncia, un juzgado acordó la medida cautelar de protección hacia la mujer de forma preventiva y dictó una orden de alejamiento para su excompañero.

Colabora con los agentes

El joven se ha puesto a disposición de la Guardia Civil y está colaborando de forma activa con la Policía Judicial en todo momento para que se esclarezca lo sucedido. El hombre niega rotundamente su implicación en el incendio. Según su versión, en el momento en el que se produjo el fuego él se hallaba en otro lugar. Los investigadores han estado esta mañana con él y han revisado su automóvil, sin encontrar nada extraño. Los agentes comprobarán si efectivamente el sábado a las siete y media de la mañana él se encontraba en otra ubicación.

De momento, él no figura como investigado en este caso, por lo que la Guardia Civil mantiene abiertas varias hipótesis y no descarta ninguna posibilidad.

Mientras tanto, la mañana de hoy ha sido frenética en el edificio siniestrado de la calle Ficus. El perito de la aseguradora y el arquitecto del ayuntamiento de Sant Llorenç se han personado en la finca para realizar una inspección y confeccionar los correspondientes informes. La Policía Local, Guardia Civil y los bomberos también han estado trabajando toda la mañana en la zona.

Los puntales utilizados en el aparcamiento para reforzar la estructura. / Biel Capó

Los bomberos han reforzado la estructura mediante puntales en el aparcamiento subterráneo. Hasta que no quede completamente asegurado el lugar, los vecinos afectados no podrán regresar a sus hogares, cosa que podría ocurrir mañana por la mañana o, en el mejor de los casos, esta misma tarde. Los vehículos que están estacionados en el sótano aún no se pueden mover hasta que no lo autorice la Policía Judicial. Unos pocos residentes han podido acceder de forma excepcional a su casa esta mañana para recoger sus efectos y pertenencias de primera necesidad.

El Ayuntamiento ha facilitado once apartamentos hasta el próximo viernes 2 de enero para realojar a los vecinos perjudicados.