Baleares abrirá más de 70 camas en los hospitales ante el avance de la epidemia de gripe

La conselleria de Salud abrirá más de 70 camas hospitalarias en Baleares entre esta semana y el mes de enero para hacer frente al avance de la epidemia de gripe y de otros virus respiratorios. La consellera Manuela García ha asegurado esta mañana que la situación asistencial está "bastante controlada", que los hospitales y las urgencias funcionan "con absoluta normalidad" y que estas medidas forman parte del plan de contingencia diseñado para afrontar el incremento de actividad asistencial durante el invierno.

El Comité de Enfermedades Infecciosas se ha reunido esta mañana y ha constatado un aumento de la incidencia de la gripe en las islas: si la semana pasada eran 75 contagios por cada 100.000 habitantes, esta semana ya son 89. Pese a esta subida, la consellera ha subrayado que Baleares se mantiene en el mismo nivel de alerta.

Según ha indicado, tanto los hospitales como los servicios de urgencias han podido absorber el incremento de casos registrado hasta ahora, incluso durante las fiestas. "La situación en hospitales y urgencias está bastante controlada, no ha habido ningún colapso", ha asegurado: "Han funcionado con absoluta normalidad durante este período de Navidad"

25 camas esta semana

En este contexto, Salud mantiene activo el plan de contingencia frente a los virus respiratorios, que prevé la apertura progresiva de camas. En diciembre ya se activaron 24 camas en Son Llàtzer y otras 8 en Son Espases, que continúan operativas.

A estas se le suman otras 25 camas que se incorporarán de forma progresiva a lo largo de esta semana en los hospitales de Sant Joan de Déu: 15 en el centro de Palma y 10 en el de Inca, ha anunciado la consellera. García ha asegurado que este refuerzo permitirá mejorar el drenaje de pacientes y aliviar la presión.

Más allá de la gripe, la consellera ha señalado que el sistema sanitario está atendiendo un aumento general de la demanda asistencial. "No solo aumenta la gripe, también ha habido un incremento de otras patologías como los ictus y otros problemas cardiovasculares", ha señalado. En este sentido, también ha apuntado a un incremento de las llamadas al 061.

El pico, después de Reyes

Sobre la evolución de la epidemia, García ha indicado que el pico de la epidemia todavía no se ha alcanzado: "La tendencia es a seguir aumentando", ha señalado. Prevé que el número de contagios alcance su máximo "después de Reyes", lo que supone un retraso respecto a las previsiones iniciales de la Conselleria, aunque ha matizado que el crecimiento semanal se está moderando: "Hubo un incremento muy importante de la semana 49 a la 50, pero de la 50 a la 51 el incremento es muy pequeño".

También ha asegurado que el plan de contingencia todavía tiene margen de maniobra y el número de camas puede seguir ampliándose si la situación lo requiere. En concreto, el dispositivo permite llegar hasta un máximo de 215 camas hospitalarias que se abrirían en función de la evolución de los virus respiratorios.

Por ahora, ha reiterado la consellera, no hay signos de saturación en los hospitales: "La presión en urgencias es la habitual", ha asegurado. También ha subrayado que la apertura progresiva de camas busca precisamente adelantarse al posible pico epidémico y garantizar una respuesta asistencial adecuada en las próximas semanas.

En todo caso, la Conselleria mantiene las recomendaciones habituales. García ha pedido a los ciudadanos que, ante síntomas de virus respiratorios, utilicen la mascarilla cuando acudan a centros de salud y hospitales, además de medidas como el lavado de manos, airear los espacios cerrados y vacunarse.